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https://arabic.sputniknews.com/20220116/السودان-يلغي-ترخيص-مكتب-قناة-الجزيرة-مباشر-1056260131.html
السودان يسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر"
السودان يسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر"
قررت السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، لاتهامها بالتناول غير المهني للشأن السوداني. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:11+0000
2022-01-16T09:11+0000
2022-01-16T09:12+0000
أخبار السودان اليوم
قناة الجزيرة
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن سحب الترخيص جاء بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد.وذكر القرار الموجه لدارة القناة أنه تقرر سحب الترخيص "الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022".وعزا وكيل الإعلام القرار إلى "التناول غير مهني" من القناة للشأن السوداني، معتبرا أن القناة تبث محتوى إعلاميا مخالفا لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني.وكانت السلطات السودانية قد أصدرت قرارا مماثلا في 30 مايو/ أيار 2019 بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/سيناريو-الفوضى-على-أبواب-السودان-هل-وصلت-الأوضاع-إلى-نقطة-اللاعودة؟-1056249932.html
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أخبار السودان اليوم, قناة الجزيرة
السودان يسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" 09:11 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 16.01.2022)
قررت السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، لاتهامها بالتناول غير المهني للشأن السوداني.
وذكرت
وسائل إعلام محلية
أن سحب الترخيص جاء بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد.
وذكر القرار الموجه لدارة القناة أنه تقرر سحب الترخيص "الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022".
وعزا وكيل الإعلام القرار إلى "التناول غير مهني" من القناة للشأن السوداني، معتبرا أن القناة تبث محتوى إعلاميا مخالفا لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني.
وكانت السلطات السودانية قد أصدرت قرارا مماثلا في 30 مايو/ أيار 2019 بإغلاق
مكتب قناة الجزيرة
، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.