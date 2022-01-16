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https://arabic.sputniknews.com/20220116/العراق-يلزم-القادمين-لأراضيه-من-المواطنين-والأجانب-بإظهار-بطاقة-تلقيح-بجرعتين-ضد-كورونا-1056267525.html
العراق يلزم القادمين لأراضيه من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد كورونا
العراق يلزم القادمين لأراضيه من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد كورونا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إلزام القادمين من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي جرعتين على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T12:24+0000
2022-01-16T12:24+0000
العالم العربي
فيروس كورونا
العراق
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت سلطة الطيران المدني العراقي بيانا أكدت فيه "البدء بإلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية المحتوية على رمز التحقق آي كيو، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص "بي سي آر"، قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة".جاء ذلك بعدما أوصت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، بإلزام الوافدين إلى البلاد بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.كان الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، قال الخميس الماضي، إن البلاد حاليا في بدايات الموجة الرابعة من جائحة كورونا.وأضاف البدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن هذه الموجة "ربما تكون أشد وأخطر من سابقاتها".وفي وقت ينتشر متحوّر فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" بشكل كبير حول العالم، تجاوزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 في العراق حاجز 2.1 مليون حالة، وتوفي من بينهم أكثر من 24 ألف شخص.
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العالم العربي, فيروس كورونا, العراق

العراق يلزم القادمين لأراضيه من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد كورونا

12:24 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إلزام القادمين من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي جرعتين على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في خطوة لمواجهة تفشي الوباء ومتحوّراته الجديدة وآخرها أوميكرون سريع الانتشار.
القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت سلطة الطيران المدني العراقي بيانا أكدت فيه "البدء بإلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية المحتوية على رمز التحقق آي كيو، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص "بي سي آر"، قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة".

جاء ذلك بعدما أوصت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، بإلزام الوافدين إلى البلاد بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

كان الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، قال الخميس الماضي، إن البلاد حاليا في بدايات الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وأضاف البدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن هذه الموجة "ربما تكون أشد وأخطر من سابقاتها".

وفي وقت ينتشر متحوّر فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" بشكل كبير حول العالم، تجاوزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 في العراق حاجز 2.1 مليون حالة، وتوفي من بينهم أكثر من 24 ألف شخص.
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