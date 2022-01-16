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القضاء الأسترالي يقضي بترحيل ديوكوفيتش لأسباب صحية
القضاء الأسترالي يقضي بترحيل ديوكوفيتش لأسباب صحية
قرر القضاء الأسترالي اليوم الأحد ترحيل المصنف الأول على العالم في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T08:11+0000
2022-01-16T08:11+0000
أستراليا
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وذكرت هيئة البث الأسترالية "إيه بي سي" أن ديوكوفيتش "خسر مسعاه للمكوث في أستراليا" بموجب قرار المحكمة الاتحادية.واستمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة الذين أشاروا إلى أن استمرار بقاء ديوكوفيتش في بلادهم يعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.وكان صدور قرار بإعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح لدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم قد تسبب في جدال واسع النطاق في أستراليا.وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعا سياسيا شائكا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو أيار المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الأحد-المقبل-الحكم-في-استئناف-ديوكوفيتش-ضد-إلغاء-أستراليا-تأشيرته-1056220884.html
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القضاء الأسترالي يقضي بترحيل ديوكوفيتش لأسباب صحية

08:11 GMT 16.01.2022
© REUTERS / POOLلاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / POOL
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قرر القضاء الأسترالي اليوم الأحد ترحيل المصنف الأول على العالم في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.
وذكرت هيئة البث الأسترالية "إيه بي سي" أن ديوكوفيتش "خسر مسعاه للمكوث في أستراليا" بموجب قرار المحكمة الاتحادية.
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أمس, 08:51 GMT
واستمعت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة الذين أشاروا إلى أن استمرار بقاء ديوكوفيتش في بلادهم يعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.
وكان صدور قرار بإعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح لدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم قد تسبب في جدال واسع النطاق في أستراليا.
وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعا سياسيا شائكا لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو أيار المقبل.
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