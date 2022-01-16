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المغرب.. توقيف شخص للاشتباه بتورطه في قتل فرنسية وجرح بلجيكية
المغرب.. توقيف شخص للاشتباه بتورطه في قتل فرنسية وجرح بلجيكية
أعلنت الشرطة المغربية مساء السبت إلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في قتل مواطنة فرنسية بسلاح أبيض وجرح أخرى بلجيكية جنوب البلاد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:15+0000
2022-01-16T10:15+0000
أخبار المغرب اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بحسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.وقال البيان إن عناصر الشرطة أوقفت شخصا يبلغ من العمر 31 عاما "بدون سوابق قضائية".وأوضح البيان أن عملية التوقيف جاءت على خلفية الاشتباه في تورطه بارتكاب جريمة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان" جنوبي البلاد.وأوضحت الشرطة أن الجريمة الأولى حدثت في سوق بمدينة تيزنيت القريبة من أكادير، لافتة إلى أن المشتبه به اعتدى على مسنة فرنسية تبلغ 79 عاما وهو ما أدى لوفاتها.ورجحت الشرطة المغربية "فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث".وأفادت الشرطة في وقت لاحق مساء السبت أنه تم توقيف المشتبه به في أكادير "بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر".وأوضحت أن المشتبه به رهن الحراسة النظرية "للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
https://arabic.sputniknews.com/20220115/منظمة-دولية-تكشف-عن-بيانات-صادمة-بشأن-البطالة-في-المغرب-1056218187.html
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أخبار المغرب اليوم

المغرب.. توقيف شخص للاشتباه بتورطه في قتل فرنسية وجرح بلجيكية

10:15 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyقمع مظاهرات للأساتذة في الرباط، المغرب 7 أبريل 2021
قمع مظاهرات للأساتذة في الرباط، المغرب 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أعلنت الشرطة المغربية مساء السبت إلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في قتل مواطنة فرنسية بسلاح أبيض وجرح أخرى بلجيكية جنوب البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بحسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
قمع مظاهرات للأساتذة في الرباط، المغرب 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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وقال البيان إن عناصر الشرطة أوقفت شخصا يبلغ من العمر 31 عاما "بدون سوابق قضائية".
وأوضح البيان أن عملية التوقيف جاءت على خلفية الاشتباه في تورطه بارتكاب جريمة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان" جنوبي البلاد.
وأوضحت الشرطة أن الجريمة الأولى حدثت في سوق بمدينة تيزنيت القريبة من أكادير، لافتة إلى أن المشتبه به اعتدى على مسنة فرنسية تبلغ 79 عاما وهو ما أدى لوفاتها.
ورجحت الشرطة المغربية "فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث".
وأفادت الشرطة في وقت لاحق مساء السبت أنه تم توقيف المشتبه به في أكادير "بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".
وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر".
وأوضحت أن المشتبه به رهن الحراسة النظرية "للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
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