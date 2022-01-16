https://arabic.sputniknews.com/20220116/الوصايا-العشر-للعناية-بالشعر-المصبوغ-1056286365.html

الوصايا العشر للعناية بالشعر المصبوغ

الوصايا العشر للعناية بالشعر المصبوغ

قد يكون الصالون مكانا رائعا لتلوين خصلاتك، ولكن ماذا عن الحفاظ على شعرك ذي الألوان الرائعة؟ ما تحتاجينه هو بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على شعرك الملون في... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T19:04+0000

2022-01-16T19:04+0000

2022-01-16T19:04+0000

المرأة

الشعر

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تقدم الدكتورة جيوتي جوبتا، طبيبة الأمراض الجلدية وزراعة الشعر في دلهي الهندية، عددا من النصائح حتى تتمكني من الحفاظ على خصلاتك صحية ومحمية، وفق موقع stylecraze.1. انتظري ثلاثة أيام قبل غسل الشعر المصبوغ حديثالا تغسلي شعرك لمدة 72 ساعة على الأقل بعد صبغه، وإلا فإن اللون سيغسل بسهولة. صبغات الشعر تغير كيميائيا بنية الشعر. هذا الشعر أكثر مسامية وعرضة للتلف.2. استخدمي الشامبو الواقي للونيلعب نوع الشامبو الذي تستخدمينه دورا رئيسيا في الحفاظ على لون شعرك من فقدان حيويته. عندما تغسل شعرك، استخدمي شامبو مُصمم خصيصا للشعر المصبوغ. سوف يحمي شعرك وكذلك يوازن درجة الحموضة الطبيعية. تجنبي الشامبو الذي يحتوي على مكونات قاسية مثل الكبريتات والكحول.3. اغسلي شعرك المصبوغ بالشامبو بتواتر أقلغالبا ما يؤدي غسل شعرك الملون إلى تساقط الصبغة وتلاشي اللون.يؤدي الغسل المتكرر أيضا إلى تجريد شعرك من زيوته الطبيعية، فيجعله جافا وباهتا وبلا حياة. لمنع ذلك، اغسلي شعرك بشكل أقل. سيؤدي ذلك إلى إبقاء لون الشعر نابضا بالحياة أيضا.4. رطبي شعرك المصبوغفي كل مرة تغسلين فيها شعرك المصبوغ بالشامبو، يجب عليك استخدام بلسم لترطيبه، بعد التأكد من أنه آمن أيضا على الألوان.تشكل هذه البلسمات حاجزا وقائيا على خيوط الشعر. يساعد ذلك في إحكام غلق المسام وحبس الرطوبة مما يضيف لمعانا وحجما ولمعانا لشعرك.5. تجنبي التعرض للهواء الرطبتجنبي الاستحمام لفترة طويلة أو الرطوبة لأن الهواء الرطب يجعل لون الشعر يتلاشى. استخدمي قبعة الاستحمام "shower cap"، ولا تبللي شعرك كثيرا. احمي شعرك بسيروم مضاد للرطوبة، خاصة في مواسم الأمطار.6. تجنبي درجات الحرارة العاليةحاولي اختيار الدوش البارد أو الفاتر لأن الماء الساخن يمكن أن يتلف الشعر المعالج بالألوان ويتلاشى.ينطبق هذا أيضا على أدوات تصفيف الشعر بالحرارة مثل مكواة تجعيد الشعر، ومكواة فرد الشعر، ومجففات الشعر.يتمزق الغطاء الواقي الخارجي للشعر حيث تفتح الحرارة مسام الشعر وتنساب الصبغة بسهولة. استخدمي "سيروم" أو بخاخا للحماية من الحرارة كلما أردت تصفيف شعرك.7. استخدمي علاجات الترطيب العميقة لتنعيم وإضافة لمعان للشعر المصبوغلمزيد من اللمعان، دللي خصلات الشعر المصبوغة مرة واحدة في الأسبوع من خلال علاج الترطيب العميق.ضعي العلاج على الشعر الرطب ومشطيه من الجذور إلى الأطراف. اسحبي شعرك في كعكة وثبتيه في مكانه أو لفيه بمنشفة ناعمة واتركي العلاج في شعرك لمدة 30 دقيقة. وعند شطفه، سيصبح شعرك أكثر نعومة ولمعانا.8. تجنبي التلف البروتينيمن الآثار الجانبية الأخرى التي تصاحب تلوين شعرك التلف البروتيني. الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هي تغذية شعرك بالبروتين. يمكنك استخدام علاجات البروتين التي يتم شراؤها من المتجر أو أقنعة الشعر التي تصنعيها بنفسك، لا سيما تلك التي تحتوي على البيض والمايونيز.9. اتبعي نظاما غذائيا غنيا بالحديدعليكِ التأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على ما يكفي من الحديد، للمساعدة في تغذية فروة الرأس وتحفيز نموه، وبناء الكيراتين وتقوية الشعر.كذلك يتعين إضافة فيتامين AB ضمن نظامك الغذائي، حيث يساعد على معالجة الشعر الجاف والمتقصف، ويوفّر الرطوبة اللازمة لفروة الرأس ويزيد من لمعان الخصلات الباهتة.10. تجنبي استخدام مجفف الشعرتجفيف شعرك بالمجفف ليس جيدا بالنسبة للونه، فهو مثل الماء الساخن، وتتسبب الحرارة المنبعثة من مجففات الشعر في تسرب جزيئات اللون، لتحصلي في النهاية على لون باهت.

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المرأة, الشعر