تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/انفجار-ضخم-يهز-العاصمة-الأفغانية-كابول-وأنباء-عن-مقتل-طفلان-1056259902.html
انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين
انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين
قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارا وقع في محافظة كابول الأفغانية، لقي طفلان مصرعهما وأصيب عدد من المدنيين جراء الانفجار. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:07+0000
2022-01-16T09:10+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952405_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1b49bcd6ad6f23a9bcd9676922ca9d35.jpg
وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة تابعة لطالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في منطقة باجرامي.وقال الشاهد: "انفجرت القنبلة ... حوالي الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، وتسببت بقتل طفلين وإصابة عدة مدنيين".وبسطت حركة طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة من شخصيات موالية لها، لإدارة شؤون البلاد.ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بحيث تضم مختلف الشرائح الاجتماعية، والأعراق والطوائف المختلفة في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/متحدث-طالبان-لـسبوتنيك-لا-توجد-اشتباكات-أو-أحداث-عنف-شمالي-أفغانستان-1056146442.html
https://arabic.sputniknews.com/20220111/مصدر-أمني-طاجيكستان-اتخذت-إجراءات-كافية-لحراسة-الحدود-مع-أفغانستان-1055246765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952405_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0c12c6f100527eab3c153a8cf93b8907.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين

09:07 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 16.01.2022)
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
تابعنا عبر
قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارا وقع في محافظة كابول الأفغانية، لقي طفلان مصرعهما وأصيب عدد من المدنيين جراء الانفجار.
وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة تابعة لطالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في منطقة باجرامي.
وقال الشاهد: "انفجرت القنبلة ... حوالي الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، وتسببت بقتل طفلين وإصابة عدة مدنيين".
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا توجد اشتباكات أو أحداث عنف شمالي أفغانستان
14 يناير, 09:49 GMT
وبسطت حركة طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة من شخصيات موالية لها، لإدارة شؤون البلاد.
ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بحيث تضم مختلف الشرائح الاجتماعية، والأعراق والطوائف المختلفة في البلاد.
آليات عسكرية تابعة للقوات الروسية في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
مصدر أمني: طاجيكستان اتخذت إجراءات كافية لحراسة الحدود مع أفغانستان
11 يناير, 14:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:20 GMTدولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
09:11 GMTالسودان يسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر"
09:09 GMTإصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
09:07 GMTانفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين
09:00 GMTبرنامج يسخر من استجابة بايدن لمتحور "أوميكرون": "سبايدر مان" هو السبب... فيديو
08:51 GMTمقارنة بسيطة بين الروبوتات العسكرية الروسية والأمريكية
08:43 GMTشوارع إسرائيل تتحول إلى أنهار بسبب هطول الأمطار.. صور وفيديو
08:25 GMT‏"آبل" لموظفيها: شهادة تلقي الجرعة المعززة أساسية لدخول المكتب
08:11 GMTالقضاء الأسترالي يقضي بترحيل ديوكوفيتش لأسباب صحية
08:10 GMTوفد من غرفة الصناعة والتجارة الإيرانية يزور العراق لبحث تعزيز التعاون
08:08 GMTآبي أحمد يوجه رسالة إلى الإثيوبيين قبل أسبوعين من عقد مؤتمر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا
08:02 GMTالجزائر تمدد تطبيق إجراءات النظام الحالي للوقاية من كورونا
07:54 GMTمقتل ضابط في الجيش الأردني وإصابة 3 في إطلاق نار على الحدود الشمالية مع سوريا
07:53 GMTموقع عبري يكشف عن "بنك أهداف" إسرائيلي لإيران... 7 منشآت استراتيجية
07:33 GMTصحيفة صينية تتحدث عن "قاتل غامض" قادم من روسيا
07:30 GMTالعراق.. الحشد الشعبي يطلق حملة أمنية في الطارمية
07:29 GMTأفغانستان وتركمانستان تقرران بدء العمل بمشروع خط أنابيب الغاز "تابي" في مارس القادم
07:24 GMTتطوير مستشعر جديد للكمامات قادر على رصد كفاءتها وقياس معدل ضربات القلب... فيديو
07:13 GMTبينيت: لن ألتقي أبو مازن
07:04 GMTوزير خارجية الأردن: القضية الفلسطينية من أولوياتنا وحل الدولتين هو السيناريو الأمثل