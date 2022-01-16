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https://arabic.sputniknews.com/20220116/انفجار-ضخم-يهز-العاصمة-الأفغانية-كابول-وأنباء-عن-مقتل-طفلان-1056259902.html
انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين
انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين
قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارا وقع في محافظة كابول الأفغانية، لقي طفلان مصرعهما وأصيب عدد من المدنيين جراء الانفجار. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:07+0000
2022-01-16T09:07+0000
2022-01-16T09:10+0000
العالم
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وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة تابعة لطالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في منطقة باجرامي.وقال الشاهد: "انفجرت القنبلة ... حوالي الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، وتسببت بقتل طفلين وإصابة عدة مدنيين".وبسطت حركة طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة من شخصيات موالية لها، لإدارة شؤون البلاد.ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بحيث تضم مختلف الشرائح الاجتماعية، والأعراق والطوائف المختلفة في البلاد.
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العالم
انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول وأنباء عن مقتل طفلين 09:07 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 09:10 GMT 16.01.2022)
قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارا وقع في محافظة كابول الأفغانية، لقي طفلان مصرعهما وأصيب عدد من المدنيين جراء الانفجار.
وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة تابعة لطالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في منطقة باجرامي.
وقال الشاهد: "انفجرت القنبلة ... حوالي الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي، وتسببت بقتل طفلين وإصابة عدة مدنيين".
وبسطت حركة طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة من شخصيات موالية لها، لإدارة شؤون البلاد.
ويطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، بحيث تضم مختلف الشرائح الاجتماعية، والأعراق والطوائف المختلفة في البلاد.