تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (استراحة)
https://arabic.sputniknews.com/20220116/انفجار-عبوتين-ناسفتين-وسط-العاصمة-العراقية-بغداد--1056289284.html
انفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد
انفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد
سُمع دوي انفجارين، اليوم الأحد، وسط العاصمة العراقية بغداد، وسط حالة توتر تشهدها البلاد منذ أيام، بعد سقوط صورايخ في المنطقة الخضراء بمركز العاصمة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T19:53+0000
2022-01-16T19:53+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1047226822_0:239:961:779_1920x0_80_0_0_10d5e56ede4f72a834bcd11a1fb11047.jpg
بغداد - سبوتنيك. وذكر مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين، استهدفا متجرا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الواثق وسط بغداد".وبدورها، نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر عراقي أمني، أنه "تم سماع دوي انفجارين مساء اليوم، الاول قرب المسرح الوطني والثاني قرب ساحة الواثق".وعادت الأجواء الملتهبة إلى داخل العراق، بعد قيام عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، إلى جانب قصف القواعد العسكرية.وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/سطوة-السلاح-هل-تغير-المشهد-السياسي-القادم-في-العراق؟-1056287319.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1047226822_0:149:961:869_1920x0_80_0_0_02a7f07745793cdaae7d8db1eeb97b10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

انفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد

19:53 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedقصف المنطقة الخضراء
قصف المنطقة الخضراء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
سُمع دوي انفجارين، اليوم الأحد، وسط العاصمة العراقية بغداد، وسط حالة توتر تشهدها البلاد منذ أيام، بعد سقوط صورايخ في المنطقة الخضراء بمركز العاصمة.
بغداد - سبوتنيك. وذكر مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين، استهدفا متجرا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الواثق وسط بغداد".
وبدورها، نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر عراقي أمني، أنه "تم سماع دوي انفجارين مساء اليوم، الاول قرب المسرح الوطني والثاني قرب ساحة الواثق".

وأضاف المصدر أنه "تبين فيما بعد أن الانفجارين عبارة عن عبوتين ناسفتين قرب مصرفين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل حول وجود ضحايا أو إصابات أو أضرار في الممتلكات.

قصف المنطقة الخضراء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
"سطوة السلاح".. هل تغير المشهد السياسي القادم في العراق؟
19:20 GMT
وعادت الأجواء الملتهبة إلى داخل العراق، بعد قيام عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، إلى جانب قصف القواعد العسكرية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".
ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (استراحة)18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:53 GMTانفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد
19:48 GMTهيئة الأرصاد تحذر المصريين من موجة برد حتى بداية الأسبوع المقبل... فيديو
19:39 GMTوزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
19:37 GMTرئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو
19:36 GMTعسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن حالة جبهات القتال في "شبوة" وأسباب غلق التحالف للطرق
19:28 GMTمسؤول إيراني يتحدث عن العلاقات مع السعودية ويكشف "خطأ الرياض الأكبر الذي لا يغتفر"
19:20 GMT"سطوة السلاح".. هل تغير المشهد السياسي القادم في العراق؟
19:11 GMTحمزة حمري تونسي يستعد للعالمية... بطولة "أكسنترا" السعودية أول الطريق... صور وفيديو
19:04 GMTالوصايا العشر للعناية بالشعر المصبوغ
18:44 GMTلأول مرة... السعودية تتأهل إلى الأولمبياد الشتوي في بكين
18:35 GMTأهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
18:33 GMTهدف غريب يقود سيراليون لتعادل قاتل 2-2 مع ساحل العاج... فيديو
18:30 GMTبث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (استراحة)
18:05 GMTبايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"
17:57 GMTالشرطة الأمريكية تحدد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس
17:57 GMTنائب لبناني: قرار العودة إلى الحكومة جريء ولا يعني التخلي عن تصحيح المسار القضائي
17:53 GMTالاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
17:40 GMTهل أنت واحد منهم؟... 6 عادات يمارسها الأذكياء
17:29 GMTمن حلب إلى باريس... موهوب سوري يعزف اللحن الأصيل على أعتاب برج "إيفل"... فيديو
17:04 GMTغرق امرأتين بسبب بركان يبعد عنهما 10 آلاف كيلومتر