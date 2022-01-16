انفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد

بغداد - سبوتنيك. وذكر مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، أن "الانفجارين نجما عن عبوتين ناسفتين، استهدفا متجرا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الواثق وسط بغداد".وبدورها، نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر عراقي أمني، أنه "تم سماع دوي انفجارين مساء اليوم، الاول قرب المسرح الوطني والثاني قرب ساحة الواثق".وعادت الأجواء الملتهبة إلى داخل العراق، بعد قيام عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، إلى جانب قصف القواعد العسكرية.وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.
وعادت الأجواء الملتهبة إلى داخل العراق، بعد قيام عناصر مسلحة مجهولة بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المنطقة الخضراء بوسط العاصمة بغداد، إلى جانب قصف القواعد العسكرية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".
ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.