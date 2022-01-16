بايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"

وقال بايدن اليوم الأحد: هذا عمل إرهابي. وتابع الرئيس الأمريكي أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذي قُتل في مكان الحادث بعد احتجازه رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.وقال متحدث باسم المكتب في بيان "نحن على علم بوفاة رجل بريطاني في تكساس ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".وأضافت القناة، أنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الشخص إلى الولايات المتحدة أو ما إذا كان لديه خلفية إجرامية.
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن احتجاز رهائن في معبد يهودي بتكساس هو عمل إرهابي.
وقال بايدن اليوم الأحد: هذا عمل إرهابي. وتابع الرئيس الأمريكي أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.
كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.
وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذي قُتل في مكان الحادث بعد احتجازه رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.
وقال متحدث باسم المكتب في بيان "نحن على علم بوفاة رجل بريطاني في تكساس ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".
وأضافت القناة، أنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الشخص إلى الولايات المتحدة أو ما إذا كان لديه خلفية إجرامية.