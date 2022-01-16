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بايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"
بايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن احتجاز رهائن في معبد يهودي بتكساس هو عمل إرهابي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T18:05+0000
2022-01-16T18:05+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وقال بايدن اليوم الأحد: هذا عمل إرهابي. وتابع الرئيس الأمريكي أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذي قُتل في مكان الحادث بعد احتجازه رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.وقال متحدث باسم المكتب في بيان "نحن على علم بوفاة رجل بريطاني في تكساس ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".وأضافت القناة، أنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الشخص إلى الولايات المتحدة أو ما إذا كان لديه خلفية إجرامية.
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الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"

18:05 GMT 16.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBERإطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022
إطلاق سراح أحد رهائن الكنيس اليهودي في تكساس بالولايات المتحدة الأحد 16 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBER
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن احتجاز رهائن في معبد يهودي بتكساس هو عمل إرهابي.
وقال بايدن اليوم الأحد: هذا عمل إرهابي. وتابع الرئيس الأمريكي أنه لا توجد معلومات كافية حول أسباب استهداف المسلح للمعبد اليهودي، حسب وكالة رويترز.
كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي قُتل بعد احتجازه 4 رهائن في كنيس يهودي في إحدى ضواحي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، كان مواطنا بريطانيا.
وقالت قناة "فوكس نيوز" إن المشتبه به الذي قُتل في مكان الحادث بعد احتجازه رهائن في كنيس يهودي بمدينة كوليفيل، أمس السبت كان مواطنا بريطانيا، وفقًا مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة البريطانية.
وقال متحدث باسم المكتب في بيان "نحن على علم بوفاة رجل بريطاني في تكساس ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".
وأضافت القناة، أنه ليس من الواضح كيف دخل هذا الشخص إلى الولايات المتحدة أو ما إذا كان لديه خلفية إجرامية.
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