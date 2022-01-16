بايدن ومجلس الأمن القومي الأمريكي يراقبون حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي

واشنطن - سبوتنيك. وكتبت ساكي على تويتر، "ممثلون رفيعو المستوى من فريق الأمن القومي على اتصال بقيادة وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علما بـ"عملية خطف الرهائن في كنيس يهودي.. وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه".وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز، وفقا لرويترز.كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.
كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.