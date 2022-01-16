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https://arabic.sputniknews.com/20220116/بايدن-ومجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-يراقبون-حادث-احتجاز-رهائن-داخل-كنيس-يهودي-1056254493.html
بايدن ومجلس الأمن القومي الأمريكي يراقبون حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي
بايدن ومجلس الأمن القومي الأمريكي يراقبون حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T00:22+0000
2022-01-16T00:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
احتجاز رهائن
كنيس يهودي
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واشنطن - سبوتنيك. وكتبت ساكي على تويتر، "ممثلون رفيعو المستوى من فريق الأمن القومي على اتصال بقيادة وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علما بـ"عملية خطف الرهائن في كنيس يهودي.. وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه".وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز، وفقا لرويترز.كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/سيدة-القاعدة-محتجز-رهائن-في-معبد-يهودي-بتكساس-يكشف-عن-مطالبه-1056253252.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, احتجاز رهائن, كنيس يهودي

بايدن ومجلس الأمن القومي الأمريكي يراقبون حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي

00:22 GMT 16.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBERحادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022
حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في تكساس بالولايات المتحدة السبت 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / SHELBY TAUBER
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وكتبت ساكي على تويتر، "ممثلون رفيعو المستوى من فريق الأمن القومي على اتصال بقيادة وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية".
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخذ علما بـ"عملية خطف الرهائن في كنيس يهودي.. وسيستمر في تلقي معلومات محدثة من فريقه".
وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.
وفي ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز، وفقا لرويترز.
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كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهي باكستانية مسجونة في تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في أفغانستان.
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