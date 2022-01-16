بث مباشر... تونس(1) موريتانيا (0) االشوط الأول

وكان منتخب تونس قد خسر من مالي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات وشهدت مشكلة تحكيمية من الحكم الزامبي جاني سيكازوي والذي أنهى المواجهة قبل اكتمال الوقت الأصلي.
15:29 GMT 16.01.2022
منذر الكبير المدير الفني لتونس أعلن تشكيل نسور قرطاج، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: بشير بن سعيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - منتصر طالبي – بلال عيفة – علي معلول. خط الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان. خط الهجوم: سيف الدين خاوي – وهبي خزري – سيف الدين الجزيري
15:29 GMT 16.01.2022
تم تعيين طاقمًا تحكيميًا مصريًا بقيادة محمود البنا لإدارة المباراة، وسيساعده محمود أحمد، وأحمد حسام، أما الحكم الرابع فسيكون محمد معروف.
15:29 GMT 16.01.2022
ويتقاسم منتخب تونس، المركز الثالث دون نقاط مع موريتانيا، فيما يتقاسم صدارة المجموعة السادسة منتخب مالي، ومنتخب جامبيا بـ4 نقاط لكل منهما.