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بث مباشر... مباراة تونس موريتانيا في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بث-مباشر-مباراة-تونس-موريتانيا-في-كأس-أمم-أفريقيا-في-الكاميرون-1056276653.html
بث مباشر... تونس(1) موريتانيا (0) االشوط الأول
بث مباشر... تونس(1) موريتانيا (0) االشوط الأول
انطلقت مباراة تونس وموريتانيا في الجولة الثانية من الدور الأول لحساب المجموعة السادسة، من كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقامة حاليا في الكاميرون. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:30+0000
2022-01-16T16:04+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
كأس الأمم الإفريقية
منتخب تونس الوطني
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كأس الأمم الإفريقية, منتخب تونس الوطني, новый онлайн для белой редактуры
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربي

بث مباشر... تونس(1) موريتانيا (0) االشوط الأول

15:30 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 16.01.2022)
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يتبع
انطلقت مباراة تونس وموريتانيا في الجولة الثانية من الدور الأول لحساب المجموعة السادسة، من كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقامة حاليا في الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
16:06 GMT 16.01.2022
16:05 GMT 16.01.2022
الهدف جاء عن طريق المدافع الأيمن حمزة المثلوثي
16:04 GMT 16.01.2022
جووووووووووووووول للمنتخب التونسي
16:02 GMT 16.01.2022
بداية الشوط الأول من مباراة تونس وموريتانيا بصافرة مصرية
15:41 GMT 16.01.2022
15:38 GMT 16.01.2022
وكان منتخب تونس قد خسر من مالي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات وشهدت مشكلة تحكيمية من الحكم الزامبي جاني سيكازوي والذي أنهى المواجهة قبل اكتمال الوقت الأصلي.
15:29 GMT 16.01.2022
منذر الكبير المدير الفني لتونس أعلن تشكيل نسور قرطاج، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: بشير بن سعيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - منتصر طالبي – بلال عيفة – علي معلول. خط الوسط: غيلان الشعلالي – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان. خط الهجوم: سيف الدين خاوي – وهبي خزري – سيف الدين الجزيري
15:29 GMT 16.01.2022
تم تعيين طاقمًا تحكيميًا مصريًا بقيادة محمود البنا لإدارة المباراة، وسيساعده محمود أحمد، وأحمد حسام، أما الحكم الرابع فسيكون محمد معروف.
15:29 GMT 16.01.2022
ويتقاسم منتخب تونس، المركز الثالث دون نقاط مع موريتانيا، فيما يتقاسم صدارة المجموعة السادسة منتخب مالي، ومنتخب جامبيا بـ4 نقاط لكل منهما.
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