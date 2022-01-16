https://arabic.sputniknews.com/20220116/برنامج-يسخر-من-استجابة-بايدن-لمتحور-أوميكرون-سبايدر-مان-هو-السبب-فيديو-1056259716.html

برنامج يسخر من استجابة بايدن لمتحور "أوميكرون": "سبايدر مان" هو السبب... فيديو

برنامج يسخر من استجابة بايدن لمتحور "أوميكرون": "سبايدر مان" هو السبب... فيديو

انطلقت أولى حلقات البرنامج الكوميدي الساخر "‏Saturday Night Live‏" لعام 2022، بالسخرية ‏من طريقة استجابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمتحور "أوميكرون" شديد... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T09:00+0000

2022-01-16T09:00+0000

2022-01-16T09:00+0000

مجتمع

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وبثت الحلقة مشهدا ساخرا يظهر فيه ممثل متنكرا في صورة بايدن وهو يلقي كلمة للشعب الأمريكي، ويطلب منهم التوقف عن مشاهدة أحد أفلام البطل الخارق "سبايدر مان".ويقول بايدن في خطابه: "توقفوا عن مشاهدة فيلم "سبايدر مان"، فكروا في الأمر، متى طرح الفيلم.. في 17 ديسمبر الماضي، ومتى أصيب كل شخص في أمريكا بـ"أوميكرون"، في الأسبوع الذي تلا ذلك التاريخ".بعد ذلك سأل أحد المراسلين الرئيس الأمريكي عما إذا كانت هناك أي بيانات وراء مزاعمه، ليرد عليه: "نعم، لقد شاهد الجميع في أمريكا فيلم "سبايدر مان" 8 مرات، وكل شخص في أمريكا أصبح مصاب أيضا بـ(كوفيد-19)، توقفوا عن رؤية فيلم "سبايدر مان".وردا على سؤال مراسل آخر بشأن وجود مشاكل في اختبار فيروس "كورونا" المستجد، قال له بايدن: "انظر إلى يدك، وإذا كانت تحمل تذكرة لفيلم "سبايدر مان" فأنت مصاب بـ(كوفيد-19)".وقام الممثل، جيمس أوستن، بتقليد الرئيس الأمريكي في برنامج "Saturday Night Live"، الذي يعد من أشهر البرامج التلفزيونية في أمريكا، ويشهد في كل حلقة من حلقاته قيام أحد النجوم المشاهير بالتقديم، وتم عرض نسخة عربية منه هي "SNL بالعربي".وارتفعت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل مليون حالة في 24 ساعة.وفي أواخر الشهر الماضي، تجاوز فيلم "Spider-man: No Way Home" حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمية.

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مجتمع, الرئيس الأمريكي جو بايدن