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بريطانيا بصدد إلغاء اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر
بريطانيا بصدد إلغاء اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن سلطات البلاد تخطط لإلغاء اختبارات الكشف الإلزامي عن كورونا للملقحين العائدين من السفر. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T05:55+0000
2022-01-16T05:59+0000
بريطانيا
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وذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من وزير النقل غرانت شابس قوله: "إنه بحلول نهاية يناير الجاري، نخطط لإلغاء جميع اختبارات الكشف الإلزامي عن" كوفيد - 19 " للمسافرين الملقحين".وبحسب المصدر، فإن الإعلان الرسمي عن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/ كانون الثاني.وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور "أوميكرون" أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة (السابع من يناير)، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.
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بريطانيا بصدد إلغاء اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر

05:55 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 05:59 GMT 16.01.2022)
© AFP 2021 / Niklas Halle'nالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Niklas Halle'n
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن سلطات البلاد تخطط لإلغاء اختبارات الكشف الإلزامي عن كورونا للملقحين العائدين من السفر.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من وزير النقل غرانت شابس قوله: "إنه بحلول نهاية يناير الجاري، نخطط لإلغاء جميع اختبارات الكشف الإلزامي عن" كوفيد - 19 " للمسافرين الملقحين".

وبحسب المصدر، فإن الإعلان الرسمي عن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/ كانون الثاني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور "أوميكرون" أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.
كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة (السابع من يناير)، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.
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