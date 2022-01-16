بريطانيا بصدد إلغاء اختبارات كورونا للملقحين العائدين من السفر

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من وزير النقل غرانت شابس قوله: "إنه بحلول نهاية يناير الجاري، نخطط لإلغاء جميع اختبارات الكشف الإلزامي عن" كوفيد - 19 " للمسافرين الملقحين".وبحسب المصدر، فإن الإعلان الرسمي عن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/ كانون الثاني.وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور "أوميكرون" أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة (السابع من يناير)، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن سلطات البلاد تخطط لإلغاء اختبارات الكشف الإلزامي عن كورونا للملقحين العائدين من السفر.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصدر مقرب من وزير النقل غرانت شابس قوله: "إنه بحلول نهاية يناير الجاري، نخطط لإلغاء جميع اختبارات الكشف الإلزامي عن" كوفيد - 19 " للمسافرين الملقحين".
وبحسب المصدر، فإن الإعلان الرسمي عن التغيير في التوجه سيصدر في 26 يناير/ كانون الثاني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور "أوميكرون" أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.
كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة (السابع من يناير)، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.