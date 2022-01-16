https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-لن-نتسامح-مجددا-مع-توغل-الناتو-التدريجي-في-الأراضي-الأوكرانية-1056278866.html

بيسكوف: لن نتسامح مجددا مع توغل الناتو التدريجي في الأراضي الأوكرانية

بيسكوف: لن نتسامح مجددا مع توغل الناتو التدريجي في الأراضي الأوكرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تتسامح مجددا مع التغلغل التدريجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأراضي الأوكرانية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T16:04+0000

2022-01-16T16:04+0000

2022-01-16T16:04+0000

روسيا

محادثات روسيا والناتو

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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح بيسكوف في حديث مع شبكة (سي ان ان) الأمريكية: "نرى غزوا تدريجيا للناتو في الأراضي الأوكرانية، بمعداته ومدربيه، وأسلحة دفاعية وهجومية، ويقدمون التدريبات للجيش الأوكراني. هذا وصل بنا إلى الخط الأحمر، موقف لا يمكننا التسامح معه مجددا".كما أضاف "حينما توحدت ألمانيا مجددا... كان هناك وعدا من قبل الجانب الأمريكي. لم يتم توثيقه قانونيا للأسف، لكن كان هناك وعدا بأن حلف الناتو لن يتمدد أبدا بمعداته عسكريا أو سياسيا إلى الشرق".وأشار بيسكوف أيضا إلى أن وجود القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا أمرا ضروريا بسبب التوترات الحالية، مؤكدا أن روسيا لا تهدد أحدا بعملية عسكرية، لكنه أوضح أنه سيتحتم عليها الرد حال استمر الناتو في التوسع.وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، يوم الأربعاء الماضي، وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني، في جنيف.

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روسيا, محادثات روسيا والناتو