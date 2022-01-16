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https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-مستوى-التوتر-على-الحدود-مع-أوكرانيا-مرتفع-جدا-1056256631.html
بيسكوف: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا "مرتفع جدا"
بيسكوف: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا "مرتفع جدا"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية، ولذلك "روسيا تريد... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:38+0000
2022-01-16T06:38+0000
روسيا
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وأضاف بيسكوف: "لدينا توتر شديد للغاية على الحدود. هناك الكثير من التوتر في هذا الجزء من أوروبا". مشيرا إلى إن مثل هذا الوضع "خطير جدا على القارة"، ولهذا السبب بالذات تنتظر روسيا ردا مباشرا على مخاوفها.وشدد بيسكوف، أن موسكو تريد "إجابة محددة للغاية على مقترحاتها المحددة للغاية".وأكد بيسكوف ردا على سؤال حول خطط روسيا المزعومة للتصعيد في أوكرانيا، أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل على مثل هذه الاتهامات، وقال: "ما زلنا ننتظر الأدلة والإثباتات".وختم بيسكوف، معلقا على التقارير التي تتهم روسيا: "نحن نعيش في عالم يعج بالاتهامات الكاذبة والأخبار المزيفة، في عالم الدجل. وسنبقى نفترض أنها أخبار كاذبة، ما لم يتم إثبات ذلك بطريقة ما".
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-ينفي-مزاعم-تورط-روسيا-بالهجمات-الإلكترونية-على-أوكرانيا-1056254987.html
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روسيا

بيسكوف: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا "مرتفع جدا"

06:38 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية، ولذلك "روسيا تريد الحصول على رد مباشر على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".
وأضاف بيسكوف: "لدينا توتر شديد للغاية على الحدود. هناك الكثير من التوتر في هذا الجزء من أوروبا". مشيرا إلى إن مثل هذا الوضع "خطير جدا على القارة"، ولهذا السبب بالذات تنتظر روسيا ردا مباشرا على مخاوفها.
وشدد بيسكوف، أن موسكو تريد "إجابة محددة للغاية على مقترحاتها المحددة للغاية".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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02:38 GMT
وأكد بيسكوف ردا على سؤال حول خطط روسيا المزعومة للتصعيد في أوكرانيا، أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل على مثل هذه الاتهامات، وقال: "ما زلنا ننتظر الأدلة والإثباتات".
وختم بيسكوف، معلقا على التقارير التي تتهم روسيا: "نحن نعيش في عالم يعج بالاتهامات الكاذبة والأخبار المزيفة، في عالم الدجل. وسنبقى نفترض أنها أخبار كاذبة، ما لم يتم إثبات ذلك بطريقة ما".
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