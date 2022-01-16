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https://arabic.sputniknews.com/20220116/بيسكوف-ينفي-مزاعم-تورط-روسيا-بالهجمات-الإلكترونية-على-أوكرانيا-1056254987.html
بيسكوف ينفي مزاعم تورط روسيا بالهجمات الإلكترونية على أوكرانيا
بيسكوف ينفي مزاعم تورط روسيا بالهجمات الإلكترونية على أوكرانيا
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة لروسيا فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية في أوكرانيا، قائلا... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T02:38+0000
2022-01-16T02:38+0000
دميتري بيسكوف
هجوم سيبراني
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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، "لا علاقة لنا بهذا.. روسيا ليس لها علاقة بهذه الهجمات الإلكترونية."وشدد بيسكوف على أن موسكو على علم بالمزاعم القائلة بأن روسيا كانت وراء الهجمات الإلكترونية، لكن هذا "اتهام آخر لا أساس له" ضد روسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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دميتري بيسكوف, هجوم سيبراني

بيسكوف ينفي مزاعم تورط روسيا بالهجمات الإلكترونية على أوكرانيا

02:38 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة لروسيا فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية في أوكرانيا، قائلا إن كييف تلقي باللوم على موسكو حتى بسبب سوء الأحوال الجوية عندهم .
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، "لا علاقة لنا بهذا.. روسيا ليس لها علاقة بهذه الهجمات الإلكترونية."
وشدد بيسكوف على أن موسكو على علم بالمزاعم القائلة بأن روسيا كانت وراء الهجمات الإلكترونية، لكن هذا "اتهام آخر لا أساس له" ضد روسيا.
وأضاف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، قائلا "لقد اعتدنا تقريبًا على حقيقة أن الأوكرانيين يلومون روسيا في كل شيء، حتى سوء الأحوال الجوية في بلادهم".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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