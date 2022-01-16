بينيت: لن ألتقي أبو مازن
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات بينيت جاءت خلال جلسة مغلقة، بعد لقاء وزير دفاعه، الجنرال بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن، مؤكدا أنه لن يكون هناك تقدم على المستوى الفلسطيني.
אחרי פגישת גנץ-אבו מאזן: בנט הבהיר בדיון סגור שלא תהיה התקדמות במישור הפלסטיני – "אני מדבר עם מנהיגים בעולם ואף אחד לא שואל על הנושא הפלסטיני". בנט הוסיף: "לא אפגוש את אבו מאזן, שרודף את צה"ל בהאג ומשלם משכורות למחבלים. מצד שני, אני לא מתנגד לקידום נושאים כלכליים"@ZeevKam— כאן חדשות (@kann_news) January 16, 2022
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتحدث مع كل زعماء وقادة دول العالم، ولا أحد منهم يسأل عن القضية الفلسطينية، معللا عدم لقائه الرئيس أبو مازن، بأن عباس "يضطهد الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي، ويدفع رواتب للإرهابيين".
وعلى الرغم من تصريحاته تلك، أشار نفتالي بينيت إلى أنه لا يعارض الترويج للقضايا الاقتصادية مع الجانب الفلسطيني.
وسبق أن أكد بينيت رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/نيسان 2014، على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتملصها من خيار حل الدولتين.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى غانتس الرئيس الفلسطيني في منزل الأول بمدينة "روش هاعين" قرب تل أبيب.
ראש הממשלה אומר הערב במענה לשאלת @GLZRadio: נתתי אישור לפגישת גנץ-אבו מאזן, אך לא אפגוש את אבו מאזן בעצמי. שר הביטחון אחראי על מתן ביטחון ביו״ש והבאת יציבות, יש סל כלים וחלק לגיטימי ממנו זה פגישה כזאת, לרבות המיקום שלה. גבולות הגזרה היו מאוד ברורים - ממש לא נושאים מדיניים— מוריה אסרף וולברג (@MoriahAsraf) January 2, 2022
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" وقتها "التقى السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانيه المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
وجاء في بيان صدر عن مكتب غانتس، أن الأخير "استضاف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الإثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".
وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.