https://arabic.sputniknews.com/20220116/بينيت-لن-ألتقي-أبو-مازن-1056257511.html

بينيت: لن ألتقي أبو مازن

بينيت: لن ألتقي أبو مازن

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T07:13+0000

2022-01-16T07:13+0000

2022-01-16T07:13+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أبو مازن

نفتالي بينيت

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604600_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_2ab5cd2c6525821e768a3c342746fb2e.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات بينيت جاءت خلال جلسة مغلقة، بعد لقاء وزير دفاعه، الجنرال بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن، مؤكدا أنه لن يكون هناك تقدم على المستوى الفلسطيني.وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتحدث مع كل زعماء وقادة دول العالم، ولا أحد منهم يسأل عن القضية الفلسطينية، معللا عدم لقائه الرئيس أبو مازن، بأن عباس "يضطهد الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي، ويدفع رواتب للإرهابيين".وعلى الرغم من تصريحاته تلك، أشار نفتالي بينيت إلى أنه لا يعارض الترويج للقضايا الاقتصادية مع الجانب الفلسطيني.وسبق أن أكد بينيت رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/نيسان 2014، على خلفية رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتملصها من خيار حل الدولتين.وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى غانتس الرئيس الفلسطيني في منزل الأول بمدينة "روش هاعين" قرب تل أبيب.وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" وقتها "التقى السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانيه المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".وجاء في بيان صدر عن مكتب غانتس، أن الأخير "استضاف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الإثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".وأضاف البيان بأن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أبو مازن, نفتالي بينيت