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https://arabic.sputniknews.com/20220116/تايوان-تطور-سفنا-خاصة-بنشر-الألغام-البحرية-لمواجهة-الأسطول-الصيني-1056264663.html
تايوان تطور سفنا خاصة بنشر الألغام البحرية لمواجهة الأسطول الصيني
تايوان تطور سفنا خاصة بنشر الألغام البحرية لمواجهة الأسطول الصيني
تحاول تايوان امتلاك قوة عسكرية تعتمد على التصنيع المحلي لمواجهة قوة الجيش الصيني، الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى جيوش العالم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:26+0000
2022-01-16T11:26+0000
رصد عسكري
الصين
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وتعتبر الصين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتكثف ضغوطها العسكرية على الجزيرة لتأكيد سيادتها عليها وتلوح باستخدام القوة العسكرية لإعادة توحيد الجزيرة إذا لزم الأمر.وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وأنها تستعد لحماية ديمقراطيتها ضد أي هجوم خارجي.وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضي، إن تايوان تعمل على تطوير سفن حربية تكون مهمتها نشر الألغام بصورة آلية وسريعة حتى تمكنها من تأمين حدودها المائية ضد أي محاولة صينية لغزو أراضيها.وقالت المجلة إن تايون أعلنت، الجمعة الماضي، أنها طورت سفينتين لنشر الألغام ضمن خطة لامتلاك العديد من السفن في هذا المجال، التي تمكنها من نشر أعداد كبيرة من الألغام البحرية لتعطيل أي سفن مهاجمة.
https://arabic.sputniknews.com/20180710/الألغام-البحرية-قاتل-خفي-ينتظر-السفن-الحربية-1028110521.html
https://arabic.sputniknews.com/20211229/الصين-تحذر-من-إجراءات-صارمة-إذا-تحركت-تايوان-نحو-الاستقلال-1054724878.html
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رصد عسكري, الصين

تايوان تطور سفنا خاصة بنشر الألغام البحرية لمواجهة الأسطول الصيني

11:26 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / CHRIS STOWERSالجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة
الجيش التايواني... رئيسة تايوان تساي إنغ ون على متن فرقاطة حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / CHRIS STOWERS
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تحاول تايوان امتلاك قوة عسكرية تعتمد على التصنيع المحلي لمواجهة قوة الجيش الصيني، الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى جيوش العالم.
وتعتبر الصين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتكثف ضغوطها العسكرية على الجزيرة لتأكيد سيادتها عليها وتلوح باستخدام القوة العسكرية لإعادة توحيد الجزيرة إذا لزم الأمر.
وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وأنها تستعد لحماية ديمقراطيتها ضد أي هجوم خارجي.
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2018
الألغام البحرية...جحيم يهدد الممرات المائية
10 يوليو 2018, 02:59 GMT
وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضي، إن تايوان تعمل على تطوير سفن حربية تكون مهمتها نشر الألغام بصورة آلية وسريعة حتى تمكنها من تأمين حدودها المائية ضد أي محاولة صينية لغزو أراضيها.
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
الصين تحذر من "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال
29 ديسمبر 2021, 08:35 GMT
وقالت المجلة إن تايون أعلنت، الجمعة الماضي، أنها طورت سفينتين لنشر الألغام ضمن خطة لامتلاك العديد من السفن في هذا المجال، التي تمكنها من نشر أعداد كبيرة من الألغام البحرية لتعطيل أي سفن مهاجمة.
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