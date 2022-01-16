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https://arabic.sputniknews.com/20220116/تحذير-من-غرق-أراض-ومنازل-في-غزة-بسبب-فتح-إسرائيل-لسدود-الأمطار-1056268007.html
تحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح إسرائيل لسدود الأمطار
تحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح إسرائيل لسدود الأمطار
حذرت بلدية النصيرات في قطاع غزة، اليوم الأحد، من غرق أراض ومنازل فلسطينية بسبب فتح إسرائيل لسدود تجميع مياه الأمطار قرب حدود القطاع. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T12:32+0000
2022-01-16T12:32+0000
2022-01-16T12:32+0000
الأمطار
قطاع غزة
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ودعت البلدية، في بيان جميع السكان المجاورين لمجرى وادي غزة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر أو إخلاء منازلهم، بعد فتح السلطات الإسرائيلية سد مجرى الوادي، بحسب موقع "معا".وقالت إنه من المحتمل أن يتسبب فتح السد في فيضان المجرى، وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.وفي فبراير من العام الماضي تسببت إسرائيل، في غرق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، بعدما فتحت سدود تجميع الأمطار، بحسب بيان رسمي فلسطيني.وتقيم السلطات الإسرائيلية مجموعة من السدود لتجميع مياه الأمطار بهدف الاستفادة منها، لكنها تقوم بفتح السدود في حال تجمع كميات زائدة من المياه.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/خبير-الوضع-على-حدود-غزة-قابل-للتصعيد-بدرجة-كبيرة-1054854701.html
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الأمطار, قطاع غزة
تحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح إسرائيل لسدود الأمطار
حذرت بلدية النصيرات في قطاع غزة، اليوم الأحد، من غرق أراض ومنازل فلسطينية بسبب فتح إسرائيل لسدود تجميع مياه الأمطار قرب حدود القطاع.
ودعت البلدية، في بيان جميع السكان المجاورين لمجرى وادي غزة، إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر أو إخلاء منازلهم، بعد فتح السلطات الإسرائيلية سد مجرى الوادي، بحسب
موقع "معا"
.
وقالت إنه من المحتمل أن يتسبب فتح السد في فيضان المجرى، وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.
وفي فبراير من العام الماضي تسببت إسرائيل، في غرق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، بعدما فتحت سدود تجميع الأمطار، بحسب بيان رسمي فلسطيني.
وتقيم السلطات الإسرائيلية مجموعة من السدود لتجميع مياه الأمطار بهدف الاستفادة منها، لكنها تقوم بفتح السدود في حال تجمع كميات زائدة من المياه.