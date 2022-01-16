تسوناني اليابان يغرق 20 سفينة ويتسبب بنزوح 230 ألف إنسان... فيديو
© Photo / CCأمواج تسونامي
© Photo / CC
ضربت موجة تسونامي السواحل اليابانية، اليوم الأحد، على خلفية انفجار بركان في أعماق المياه قبالة تونغا، أمس السبت، الأمر الذي تسبب بغرق 20 سفينة ونزوح آلاف السكان.
واصطدمت الأمواج التي يزيد ارتفاعها عن الأرض حوالي المتر تقريبا بالسواحل اليابانية متسببة بأضرار كبيرة، خصوصا في المرافئ والمناطق المجاورة والمأهولة المحاذية للشاطئ بالقرب من جزيرة شيكوكو.
وبحسب تلفزيون "مير 24"، غرقت 20 سفينة كانت متواجدة في المياه الإقليمية اليابانية، فيما أعلنت السلطات اليابانية إجلاء 230 ألف شخص.
So this happened in Tonga today!— Vishal Verma (@VishalVerma_9) January 15, 2022
Massive Underwater volcanic eruption sending shockwave across South Pacific as captured by Himawari Satellite!
Tsunami just hit Tonga and some region of Fiji Island!
Prayers for people there!#Tsunami pic.twitter.com/7Q4mRhNcVQ
Concerns mount for Tonga after tsunami triggered by underwater volcano https://t.co/oEAyXtuyL4 pic.twitter.com/bn6g9VFBty— Reuters (@Reuters) January 16, 2022
وبدورها، حذرت السلطات في تشيلي من حدوث تسونامي في البلاد، ورفع الإنذار إلى المستوى الأحمر في ست مناطق ساحلية، وتم إغلاق الشواطئ، وأمر السكان بإخلاء منازلهم في البلدات الواقعة على الساحل والتوجه إلى مناطق داخلية آمرنة.
An underwater volcano erupted in Tonga and triggered a tsunami warning for several South Pacific island nations https://t.co/UJOMo7fbeT pic.twitter.com/D9Kh4liu3v— Reuters (@Reuters) January 16, 2022
وانفجر بركان تحت الماء قبالة تونغا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان وتم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.