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تسوناني اليابان يغرق 20 سفينة ويتسبب بنزوح 230 ألف إنسان... فيديو
تسوناني اليابان يغرق 20 سفينة ويتسبب بنزوح 230 ألف إنسان... فيديو
ضربت موجة تسونامي السواحل اليابانية، اليوم الأحد، على خلفية انفجار بركان في أعماق المياه قبالة تونغا، أمس السبت، الأمر الذي تسبب بغرق 20 سفينة ونزوح آلاف... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:34+0000
2022-01-16T15:34+0000
العالم
اليابان
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واصطدمت الأمواج التي يزيد ارتفاعها عن الأرض حوالي المتر تقريبا بالسواحل اليابانية متسببة بأضرار كبيرة، خصوصا في المرافئ والمناطق المجاورة والمأهولة المحاذية للشاطئ بالقرب من جزيرة شيكوكو.وبحسب تلفزيون "مير 24"، غرقت 20 سفينة كانت متواجدة في المياه الإقليمية اليابانية، فيما أعلنت السلطات اليابانية إجلاء 230 ألف شخص.وبدورها، حذرت السلطات في تشيلي من حدوث تسونامي في البلاد، ورفع الإنذار إلى المستوى الأحمر في ست مناطق ساحلية، وتم إغلاق الشواطئ، وأمر السكان بإخلاء منازلهم في البلدات الواقعة على الساحل والتوجه إلى مناطق داخلية آمرنة.وانفجر بركان تحت الماء قبالة تونغا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان وتم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.
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العالم, اليابان

تسوناني اليابان يغرق 20 سفينة ويتسبب بنزوح 230 ألف إنسان... فيديو

15:34 GMT 16.01.2022
© Photo / CCأمواج تسونامي
أمواج تسونامي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Photo / CC
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ضربت موجة تسونامي السواحل اليابانية، اليوم الأحد، على خلفية انفجار بركان في أعماق المياه قبالة تونغا، أمس السبت، الأمر الذي تسبب بغرق 20 سفينة ونزوح آلاف السكان.
واصطدمت الأمواج التي يزيد ارتفاعها عن الأرض حوالي المتر تقريبا بالسواحل اليابانية متسببة بأضرار كبيرة، خصوصا في المرافئ والمناطق المجاورة والمأهولة المحاذية للشاطئ بالقرب من جزيرة شيكوكو.
وبحسب تلفزيون "مير 24"، غرقت 20 سفينة كانت متواجدة في المياه الإقليمية اليابانية، فيما أعلنت السلطات اليابانية إجلاء 230 ألف شخص.
وبدورها، حذرت السلطات في تشيلي من حدوث تسونامي في البلاد، ورفع الإنذار إلى المستوى الأحمر في ست مناطق ساحلية، وتم إغلاق الشواطئ، وأمر السكان بإخلاء منازلهم في البلدات الواقعة على الساحل والتوجه إلى مناطق داخلية آمرنة.
وانفجر بركان تحت الماء قبالة تونغا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان وتم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.
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