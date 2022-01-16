تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/تصاعد-وتيرة-الهجمات-في-العراق-هل-هي-إشارة-إلى-تغير-موازين-القوى؟-1056266181.html
تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:47+0000
2022-01-16T11:47+0000
راديو
هموم عراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1056265971_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_352a87fa9d2b7f26b67df39a440d4ddb.png
تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.فهل هذه الهجمات موجهة ضد الحكومة العراقية أم ضد القوات الأمريكية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي، "الكل يعلم بعدم وجود قوات أمريكية في قاعدة بلد الجوية، وهذا يعني أن الاستهداف موجه لمؤسسات الدولة، كما أن استهداف هذه القاعدة التي تضم طائرات "إف-16" العراقية سوف يعيق عملية التصدي للإرهابيين في حزام بغداد، وهذا الاستهداف وضعف الدولة في الرد عليه كله سيؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وقد يؤدي ذلك بالمقابل إلى رفع منسوب المطالبة سواء دوليا أو محليا من أجل تشكيل حكومة أكثر قوة وجرأة، فإيران باتت تدرك أن حلفاءها في العراق باتوا عبئا عليها، لاسيما في ظل تعثر حوار فيينا ورغبة طهران في التقارب الإقليمي".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1056265971_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6653dca65cb8654bcb51c47ab42cab85.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, هموم عراقية, аудио

تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟

11:47 GMT 16.01.2022
تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع العام الجديد، تعرضت مواقع في بغداد والأنبار وصلاح الدين إلى 6 هجمات، استخدم فيها 16 صاروخا ومسيرة من بينها "طائرات انتحارية".
ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.
فهل هذه الهجمات موجهة ضد الحكومة العراقية أم ضد القوات الأمريكية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
"هذه الهجمات تحمل رسائل سياسية، فإذا أخذنا بنظر الاعتبار توقيتات هذه الهجمات في ظل متغير في الظاهرة السياسية، فسوف ندرك من هي الجهات التي تقوم بها، وذلك رغبة منها في الحصول على موطئ قدم، في وقت لم تحصل فيه على رصيد يؤهلها للمشاركة في حكومة الأغلبية، وبالتالي فإن هذه الهجمات هي رسالة محلية غرضها الضغط على بقية الشركاء، وبنفس الوقت رسالة إلى الولايات المتحدة، كون أن الانتخابات جرت تحت إشراف دولي، لذا يتم استهداف القوات الأمريكية، لكن باعتقادي لن تجدي هذه الهجمات نفعاً في تغيير الموقفين الدولي والمحلي، وقد تتحول معها الولايات المتحدة من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي، وتكرر عملية الاغتيال التي حدثت في المطار".
وأضاف الشريفي، "الكل يعلم بعدم وجود قوات أمريكية في قاعدة بلد الجوية، وهذا يعني أن الاستهداف موجه لمؤسسات الدولة، كما أن استهداف هذه القاعدة التي تضم طائرات "إف-16" العراقية سوف يعيق عملية التصدي للإرهابيين في حزام بغداد، وهذا الاستهداف وضعف الدولة في الرد عليه كله سيؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وقد يؤدي ذلك بالمقابل إلى رفع منسوب المطالبة سواء دوليا أو محليا من أجل تشكيل حكومة أكثر قوة وجرأة، فإيران باتت تدرك أن حلفاءها في العراق باتوا عبئا عليها، لاسيما في ظل تعثر حوار فيينا ورغبة طهران في التقارب الإقليمي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTما المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم مع تلاشي تأثير الجائحة؟
12:49 GMTخبير يوضح سبب حدوث الأورام الدموية بعد الإصابة بفيروس كورونا
12:48 GMTمجلس الشيوخ المصري يرفض مقترحا بمنح الأب إجازة "رعاية مولود"
12:41 GMTعلماء: توقعوا المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق بعد "أوميكرون"‏
12:38 GMTمصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد
12:34 GMTمسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا
12:32 GMTتحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح إسرائيل لسدود الأمطار
12:28 GMTوفاة الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا
12:26 GMTإصابة خامس وزير إسرائيلي بكورونا
12:24 GMTالعراق يلزم القادمين لأراضيه من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد كورونا
12:19 GMTمصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا
12:11 GMTرئيس هيئة قناة السويس: من المتوقع إتمام مشروع توسيع القناة في يوليو 2023
12:07 GMTمركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية
12:04 GMTمنظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين
11:59 GMTدراسة جديدة توضح ما إذا كان الاكتئاب مرضا وراثيا
11:55 GMTمسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
11:53 GMTمسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم
11:48 GMTديوكوفيتش يغادر إلى الإمارات بعد ترحيله من أستراليا
11:47 GMTالأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"
11:47 GMTتصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟