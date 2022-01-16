https://arabic.sputniknews.com/20220116/تصاعد-وتيرة-الهجمات-في-العراق-هل-هي-إشارة-إلى-تغير-موازين-القوى؟-1056266181.html

تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟

تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟

أعلنت خلية الإعلام الامني، يوم أمس، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في سياق تصاعد مستمر لوتيرة الهجمات في العراق، حيث ومنذ مطلع... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T11:47+0000

2022-01-16T11:47+0000

2022-01-16T11:47+0000

راديو

هموم عراقية

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تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟ تصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟

ويُتوقع تجدد الهجمات المسلحة على مواقع عسكرية ومقرات أحزاب مع استمرار الأزمة السياسية التي أعقبت جلسة البرلمان الافتتاحية.فهل هذه الهجمات موجهة ضد الحكومة العراقية أم ضد القوات الأمريكية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:وأضاف الشريفي، "الكل يعلم بعدم وجود قوات أمريكية في قاعدة بلد الجوية، وهذا يعني أن الاستهداف موجه لمؤسسات الدولة، كما أن استهداف هذه القاعدة التي تضم طائرات "إف-16" العراقية سوف يعيق عملية التصدي للإرهابيين في حزام بغداد، وهذا الاستهداف وضعف الدولة في الرد عليه كله سيؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وقد يؤدي ذلك بالمقابل إلى رفع منسوب المطالبة سواء دوليا أو محليا من أجل تشكيل حكومة أكثر قوة وجرأة، فإيران باتت تدرك أن حلفاءها في العراق باتوا عبئا عليها، لاسيما في ظل تعثر حوار فيينا ورغبة طهران في التقارب الإقليمي".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

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