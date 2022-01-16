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https://arabic.sputniknews.com/20220116/تطوير-مستشعر-جديد-للكمامات-قادر-على-رصد-كفاءتها-وقياس-معدل-ضربات-القلب-فيديو-1056257711.html
تطوير مستشعر جديد للكمامات قادر على رصد كفاءتها وقياس معدل ضربات القلب... فيديو
تطوير مستشعر جديد للكمامات قادر على رصد كفاءتها وقياس معدل ضربات القلب... فيديو
طّور باحثون من جامعة نورث ويسترن في ولاية إلينوي الأمريكية مستشعرا ذكيا للكمامات الطبية قادرا على تتبع مجموعة كبيرة من البيانات الصحية لمن يرتدوها. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:24+0000
2022-01-16T07:24+0000
2022-01-16T07:24+0000
مجتمع
فيروس كورونا
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والمستشعر الجديد "FaceBit" مصمم لأقنعة الوجة من نوع "N95"، وهو عبارة عن وحدة صغيرة متصلة مغناطيسيا، وهو لا يتضمن بطارية، ويستمد طاقته من الحرارة والحركة والشمس لإطالة عمره حتى 11 يوم.ويمتلك المستشعر "FaceBit" قدرات عديدة، منها قياس معدل ضربات القلب، برصد حركات الرأس الدقيقة الناتجة عن ضخ الدم، معرفة الأوقات التي تشعر فيها بالإجهاد والتوتر وأنك في حاجة للحصول على راحة.ويتميز المستشعر كذلك في قياس كفاءة الكمامة في الوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، باكتشاف التسربات أو الملاءمة الضعيفة، من خلال البحث عن الانخفاضات المفاجئة في المقاومة.بقي أن يخضع مستشعر "FaceBit" إلى تجارب سريرية واختبارات أخرى، قبل أن يصبح جاهزا للاستخدام في العالم الحقيقي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, فيروس كورونا
تطوير مستشعر جديد للكمامات قادر على رصد كفاءتها وقياس معدل ضربات القلب... فيديو
طّور باحثون من جامعة نورث ويسترن في ولاية إلينوي الأمريكية مستشعرا ذكيا للكمامات الطبية قادرا على تتبع مجموعة كبيرة من البيانات الصحية لمن يرتدوها.
والمستشعر الجديد "FaceBit" مصمم لأقنعة الوجة من نوع "N95"، وهو عبارة عن وحدة صغيرة متصلة مغناطيسيا، وهو لا يتضمن بطارية، ويستمد طاقته من الحرارة والحركة والشمس لإطالة عمره حتى 11 يوم.
ويمتلك المستشعر "FaceBit" قدرات عديدة، منها قياس معدل ضربات القلب، برصد حركات الرأس الدقيقة الناتجة عن ضخ الدم، معرفة الأوقات التي تشعر فيها بالإجهاد والتوتر وأنك في حاجة للحصول على راحة.
ويتميز المستشعر كذلك في قياس كفاءة الكمامة في الوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، باكتشاف التسربات أو الملاءمة الضعيفة، من خلال البحث عن الانخفاضات المفاجئة في المقاومة.
بقي أن يخضع مستشعر "FaceBit" إلى تجارب سريرية واختبارات أخرى، قبل أن يصبح جاهزا للاستخدام في العالم الحقيقي.