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حركة "الشباب" الإرهابية تتبنى محاولة اغتيال الناطق باسم الحكومة الصومالية
حركة "الشباب" الإرهابية تتبنى محاولة اغتيال الناطق باسم الحكومة الصومالية
أفادت وسائل إعلام صومالية، بأن حركة "الشباب" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الناطق باسم الحكومة الصومالية، اليوم الأحد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:55+0000
2022-01-16T10:55+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، قد نجا من محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.ووفقا لموقع "غاروي" الإخباري المحلي، "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي".ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابة-المتحدث-باسم-الحكومة-الصومالية-إثر-تفجير-انتحاري-في-العاصمة-مقديشو-1056260054.html
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العالم العربي

حركة "الشباب" الإرهابية تتبنى محاولة اغتيال الناطق باسم الحكومة الصومالية

10:55 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Feisal Omarموقع الانفجار في مقديشو، الصومال 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
موقع الانفجار في مقديشو، الصومال 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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أفادت وسائل إعلام صومالية، بأن حركة "الشباب" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الناطق باسم الحكومة الصومالية، اليوم الأحد.
القاهرة - سبوتنيك. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، قد نجا من محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف سيارته بالعاصمة مقديشو.
ووفقا لموقع "غاروي" الإخباري المحلي، "استهدف مفجر انتحاري سيارة تقل المتحدث باسم الحكومة في مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي".
ونقل الموقع عن الشرطة قولها إن "المتحدث الحكومي قد أصيب في الهجوم".
ولاحقا، أفاد الموقع بأن حركة "الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
إنفجار سيارة مفخخة خارج فندق أمباسادر (السفير) في شارع مكة المكرمة بالعاصمة مقديشو، الصومال 1 يونيو/ حزيران 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
إصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو
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