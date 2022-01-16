https://arabic.sputniknews.com/20220116/حزب-الله-وحركة-أمل-يوافقان-على-حضور-جلسات-الحكومة-اللبنانية-1056271632.html

حزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة اللبنانية

حزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T13:42+0000

2022-01-16T13:42+0000

2022-01-16T13:42+0000

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عالم سبوتنيك

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حزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة... الاتحاد الإفريقي يدخل على خطة الأزمة في السودان حزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة... الاتحاد الإفريقي يدخل على خطة الأزمة في السودان

حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهرونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله قوله في بيان مع حركة أمل، إنه "تمت الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".في هذا السياق، قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، جورج عدوان، إن قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية، "لا علاقة له بالتخلي عن مطلبهما بشأن استبعاد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت".وأوضح أن "الوضع المعيشي والشعبي الضاغط جدا وصورة التعطيل التي تحمل المسؤولية لحركة أمل وحزب الله في تعطيل جلسات الحكومة وتسيير قضايا الناس الحياتية، أصبحت تضع الثنائي في مواجهة حياة الناس".الاتحاد الأفريقي يؤكد استعداده دعم التوافق السياسي في السودانأكد المبعوث الأفريقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أديوي بانكولي، استعداد الاتحاد لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بهدف تحقيق الانتقال السياسي في البلاد.وشدد بانكولي على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية السودانية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.ولفت إلى أن السودانيين "لا يعرفون مسببات الحراك الشعبي"، مشيرا أنها أجندات خارجية تنفذ في البلاد حتى أصبحت في مفترق طرق".وذكر أن "الاتحاد الأفريقي له دور فيما يجري من تطورات في الساحة السودانية وقد يحمل مبادرة للحل كمبادرة المبعوث الأمريكي فولكر".ستيفاني ويليامز تؤكد على ضرورة تفادي التوجه إلى مرحلة انتقالية جديدة في ليبياقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، أن ليبيا بحاجة لمؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا، مشيرة إلى أن الحل في ليبيا ليس تشكيل حكومة انتقالية أخرى.وأوضحت أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ 2011 وبحاجة إلى مؤسسات دائمة، ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا يمكنها توفير الأمن وتأمين حدود البلاد، وتقديم الخدمات ويمكنها أن تمثل الشعب الليبي بشكل كامل".وأوضح أن وليامز "وضعت تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي من أصرت عليه وتحدثت عن أهمية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.وتابع: "عودتها للبعثة كمستشارة للأمين العام ليس من أجل إجراء الانتخابات، لأن نتائج الانتخابات قد لا تصب في مصلحة الإدارة الأمريكية"، على حد قوله.

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