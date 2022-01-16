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https://arabic.sputniknews.com/20220116/حمزة-حمري-تونسي-يستعد-للعالمية-بطولة-أكسنترا-السعودية-أول-الطريق-صور-وفيديو---1056286646.html
حمزة حمري تونسي يستعد للعالمية... بطولة "أكسنترا" السعودية أول الطريق... صور وفيديو
حمزة حمري تونسي يستعد للعالمية... بطولة "أكسنترا" السعودية أول الطريق... صور وفيديو
تعتبر ألعاب الفنون القتالية المختلطة من الرياضات الجديدة على الساحة العربية، حيث بدأت المنظامات والأندية الرياضية في العالم العربي بتنظيم بطولات لها وهو ما... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T19:11+0000
2022-01-16T19:11+0000
رياضة
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وتستضيف مدينة جدة السعودية، بحسب مصادر عدة، منافسة "أكسنترا" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، وهو حدث رياضي جديد ومهم على المستويين العالمي والعربي.ويشارك رياضيون من شتى أنحاء العالم في البطولة، كما تشهد المنافسات مشاركة عربية واسعة، حيث يعمل الرياضيون في الوقت الحالي على تكثيف الجهود التدريبة لحصد الجوائز الأولى في البطولة.حمزة حمري... بطل تونسي يسعى للعالميةقال البطل التونسي، حمزة حمري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن هذه الرياضة، غير متشرة بشكل جيد في بلاده على الرغم من وجود الكثير من المتابعين لها حول العالم، مشيرا إلى عدم وجود منظمة أو اتحاد لهذه الرياضة من شأنها أن تساهم في تسهيل إجراءات الرياضيين، بعكس باقي الدول العربية، حيث تم إنشاء منظمات لهذه الرياضة مثل الإمارات (دبي) والسعودية، حيث يتسبب عدم وجود منظمة في بلاده بعض العوائق مثل إجراءات السفر والتأشيرات.ويتابع حمري: "حاولت المشاركة في تونس لكن لا يوجد بطولة للفنون القتالية المختلطة في تونس، قررت الذهاب إلى الجزائر، وكانت أول مشاركة لي في عام 2017، وانتصرت في أول مباراة احترافية لي ضد المقاتل مراد الزيدي، بعدها بدأت مشوار الاحتراف".برنامج مكثف على ثلاث فترات تدريبية يوميةوحول مشاركته الحالية في البطولة السعودية، وضح حمري أنه اتبع برنامجا مكثفا لخوض المنافسه، والمشاركة في البطولة، موضحا أنه يعمل مع 3 مدربين يشرفون على اللياقة البدنية، حيث تم تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات تدريبة، بدأ العمل به قبل 9 أشهر.ونوه حمري إلى وجود أسماء لامعة في البطولة منهم عالميين ومنهم عرب، مثل علاء منصور واللبناني ريكاردو باشير ومحمد غربي، وغيرهم الكثير.وأشار حمري إلى أنه مرشح للمشاركة في بطولة (UFC) العالمية، حيث ستكون حظوظه مرتفعة جدا في حال كان أداؤه مميزا في البطولة السعودية.حمري: الأضرار الجسدية موجودة في كل الرياضاتنوه حمري إلى وجود إجراءات وقائية لمنح حدوث إصابات، منوها إلى أن "أي لعبة لديها هامش من المخاطر، حتى في رياضة كرة القدم، لكنني أرى في هذه الرياضة متعة لكن في الفنون القتالية المختلطة فإن الوفيات قليلة جدا".وتعرض حمري إلى إصابة على مستوى الكتف في آخر نزال له، لكنه تخطى الإصابة بنجاح، ونوه الحمري إلى أن انتشار وباء كورونا أثر على حضور الجمهور للبطولة، حيث تم تقليص العدد بشكل كبير، لكن في هذه البطولة لا يعلم إن كان سيحدث تطورات جديدة بسبب الفيروس.وفي ختام حديثه، أشار حمري إلى أن طموحه هو "الوصول العالمية والمشاركة في بطولة (UFC)، حيث أن هناك بطل عربي واحد قد وصل إلى هذه البطولة، هو البطل التونسي منير لذاذ، الذي تدرب في الوطن العربي، وسأتابع مسيرته وأرفع علم بلادي".
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رياضة

حمزة حمري تونسي يستعد للعالمية... بطولة "أكسنترا" السعودية أول الطريق... صور وفيديو

19:11 GMT 16.01.2022
© Photo / Hamza Hamriحمزة حمري رياضي تونسي
حمزة حمري رياضي تونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Photo / Hamza Hamri
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تعتبر ألعاب الفنون القتالية المختلطة من الرياضات الجديدة على الساحة العربية، حيث بدأت المنظامات والأندية الرياضية في العالم العربي بتنظيم بطولات لها وهو ما سيشهده عام 2022 في السعودية والإمارات على سبيل المثال لا الحصر.
وتستضيف مدينة جدة السعودية، بحسب مصادر عدة، منافسة "أكسنترا" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، وهو حدث رياضي جديد ومهم على المستويين العالمي والعربي.
ويشارك رياضيون من شتى أنحاء العالم في البطولة، كما تشهد المنافسات مشاركة عربية واسعة، حيث يعمل الرياضيون في الوقت الحالي على تكثيف الجهود التدريبة لحصد الجوائز الأولى في البطولة.

حمزة حمري... بطل تونسي يسعى للعالمية

قال البطل التونسي، حمزة حمري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن هذه الرياضة، غير متشرة بشكل جيد في بلاده على الرغم من وجود الكثير من المتابعين لها حول العالم، مشيرا إلى عدم وجود منظمة أو اتحاد لهذه الرياضة من شأنها أن تساهم في تسهيل إجراءات الرياضيين، بعكس باقي الدول العربية، حيث تم إنشاء منظمات لهذه الرياضة مثل الإمارات (دبي) والسعودية، حيث يتسبب عدم وجود منظمة في بلاده بعض العوائق مثل إجراءات السفر والتأشيرات.

"بدأت حياتي في رياضة كرة القدم بعمر 10 أعوام، لكنني لم أستمر بها، حيث لم تستهويني هذه الرياضة، انتقلت بعد ذلك إلى رياضة الجيدو، وتدربت كثيرا ودعيت إلى الكثير من البطولات، وخضت 31 نزالا، وانتصرت بـ22 مشاركة منها، وفي سن الـ18 تعرفت على رياضة الفنون القتالية وأعجبتني بعد مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب".

حمزة حمري
ويتابع حمري: "حاولت المشاركة في تونس لكن لا يوجد بطولة للفنون القتالية المختلطة في تونس، قررت الذهاب إلى الجزائر، وكانت أول مشاركة لي في عام 2017، وانتصرت في أول مباراة احترافية لي ضد المقاتل مراد الزيدي، بعدها بدأت مشوار الاحتراف".
© Photo / Hamza Hamriحمزة حمري رياضي تونسي
حمزة حمري رياضي تونسي - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Hamza Hamri
حمزة حمري رياضي تونسي
1/1
© Photo / Hamza Hamri
حمزة حمري رياضي تونسي

برنامج مكثف على ثلاث فترات تدريبية يومية

وحول مشاركته الحالية في البطولة السعودية، وضح حمري أنه اتبع برنامجا مكثفا لخوض المنافسه، والمشاركة في البطولة، موضحا أنه يعمل مع 3 مدربين يشرفون على اللياقة البدنية، حيث تم تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات تدريبة، بدأ العمل به قبل 9 أشهر.
ونوه حمري إلى وجود أسماء لامعة في البطولة منهم عالميين ومنهم عرب، مثل علاء منصور واللبناني ريكاردو باشير ومحمد غربي، وغيرهم الكثير.

"هذه البطولة تركز على الترويج للمقاتلين وسيتم بثها على قناة سعودية، لم يعلن عن اسمها بعد، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم هذه البطولة جائزة مليون ريال سعودي توزع على 4 فئات، أنا ألعب على فئة 70 كيلو، وهناك فئة 84 وفئة 93 وفوق الـ100".

حمزة حمري
وأشار حمري إلى أنه مرشح للمشاركة في بطولة (UFC) العالمية، حيث ستكون حظوظه مرتفعة جدا في حال كان أداؤه مميزا في البطولة السعودية.
© Photo / Hamza Hamriحمزة حمري رياضي تونسي
حمزة حمري رياضي تونسي - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Hamza Hamri
حمزة حمري رياضي تونسي
1/1
© Photo / Hamza Hamri
حمزة حمري رياضي تونسي

حمري: الأضرار الجسدية موجودة في كل الرياضات

نوه حمري إلى وجود إجراءات وقائية لمنح حدوث إصابات، منوها إلى أن "أي لعبة لديها هامش من المخاطر، حتى في رياضة كرة القدم، لكنني أرى في هذه الرياضة متعة لكن في الفنون القتالية المختلطة فإن الوفيات قليلة جدا".
© Photo / Hamza Hamriحمزة حمري رياضي تونسي
حمزة حمري رياضي تونسي - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Hamza Hamri
حمزة حمري رياضي تونسي
1/1
© Photo / Hamza Hamri
حمزة حمري رياضي تونسي
وتعرض حمري إلى إصابة على مستوى الكتف في آخر نزال له، لكنه تخطى الإصابة بنجاح، ونوه الحمري إلى أن انتشار وباء كورونا أثر على حضور الجمهور للبطولة، حيث تم تقليص العدد بشكل كبير، لكن في هذه البطولة لا يعلم إن كان سيحدث تطورات جديدة بسبب الفيروس.
وفي ختام حديثه، أشار حمري إلى أن طموحه هو "الوصول العالمية والمشاركة في بطولة (UFC)، حيث أن هناك بطل عربي واحد قد وصل إلى هذه البطولة، هو البطل التونسي منير لذاذ، الذي تدرب في الوطن العربي، وسأتابع مسيرته وأرفع علم بلادي".
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