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https://arabic.sputniknews.com/20220116/خبراء-روس-يتحدثون-عن-الحطام-الفضائي-1056264298.html
خبراء روس يتحدثون عن الحطام الفضائي
خبراء روس يتحدثون عن الحطام الفضائي
بفضل مجموعة متنوعة من المهمات الاستكشافية وأدواتها المتطورة، تمكن علماء الفلك على مدى عقود من استكشاف الإنسان للفضاء من التحديق في الكون ورصد كميات هائلة من... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:13+0000
2022-01-16T11:13+0000
روسيا
الفضاء
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وتسير الأجسام الفضائية، الناتجة عن تحطم أقمار أو صواريخ فضائية، بسرعة هائلة في الفضاء، ما يجعل ارتطامها بالمركبات الفضائية خطيرا جدا، خاصة عندما تصطدم بالألواح الشمسية أو العناصر الأخرى للمحطة.قال رئيس قسم العمليات بالمركز الرئيسي لاستطلاع الوضع الفضائي الروسي، أليكسي لاغوتنكو خلال مقابلة على الهواء "يمكن للحطام الفضائي أن يلحق أضرارا بالغة ويعطل أي قمر صناعي بشكل دائم".ويحتفظ خبراء الفضاء الروس بسجل لجميع الأجسام الصغيرة المكتشفة في المدار القريب من الأرض. وفقا لموقع "زفيزدا".من جانبه قال كبير المهندسين في قسم خوارزميات وبرامج القتال فاديم سينينكو "أي جسم فضائي له منحنى ضوئي خاص به، هذه صفة مميزة، مثل بصمات الأصابع لدى كل أنسان. عندما تكون مركبة فضائية في المدار، تعكس ضوء الشمس، نلاحظ ذلك في المحطة الإلكترونية".يذكر أن المحطات الفضائية تضطر إلى تغيير أماكنها باستمرار تفاديا لوقوع حوادث، عند استشعار أخطار محتملة.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/حطام-فضائي-يقترب-من-محطة-الفضاء-الدولية-1050705903.html
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روسيا, الفضاء

خبراء روس يتحدثون عن الحطام الفضائي

11:13 GMT 16.01.2022
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmosاليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية "سويوز"
اليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmos
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بفضل مجموعة متنوعة من المهمات الاستكشافية وأدواتها المتطورة، تمكن علماء الفلك على مدى عقود من استكشاف الإنسان للفضاء من التحديق في الكون ورصد كميات هائلة من الحطام الفضائي.
وتسير الأجسام الفضائية، الناتجة عن تحطم أقمار أو صواريخ فضائية، بسرعة هائلة في الفضاء، ما يجعل ارتطامها بالمركبات الفضائية خطيرا جدا، خاصة عندما تصطدم بالألواح الشمسية أو العناصر الأخرى للمحطة.
قال رئيس قسم العمليات بالمركز الرئيسي لاستطلاع الوضع الفضائي الروسي، أليكسي لاغوتنكو خلال مقابلة على الهواء "يمكن للحطام الفضائي أن يلحق أضرارا بالغة ويعطل أي قمر صناعي بشكل دائم".
ويحتفظ خبراء الفضاء الروس بسجل لجميع الأجسام الصغيرة المكتشفة في المدار القريب من الأرض. وفقا لموقع "زفيزدا".
من جانبه قال كبير المهندسين في قسم خوارزميات وبرامج القتال فاديم سينينكو "أي جسم فضائي له منحنى ضوئي خاص به، هذه صفة مميزة، مثل بصمات الأصابع لدى كل أنسان. عندما تكون مركبة فضائية في المدار، تعكس ضوء الشمس، نلاحظ ذلك في المحطة الإلكترونية".
يذكر أن المحطات الفضائية تضطر إلى تغيير أماكنها باستمرار تفاديا لوقوع حوادث، عند استشعار أخطار محتملة.
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
حطام فضائي يقترب من محطة الفضاء الدولية
15 نوفمبر 2021, 06:40 GMT
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