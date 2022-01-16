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https://arabic.sputniknews.com/20220116/خبير-الخسائر-الأمريكية-في-أفغانستان-كبيرة-جدًا-1056264110.html
خبير: الخسائر الأمريكية في أفغانستان كبيرة جدًا
خبير: الخسائر الأمريكية في أفغانستان كبيرة جدًا
نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": صحيفة أمريكية تؤكد أن بعض حلفاء واشنطن جعلوها تدخل في مواجهات عسكرية، "درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:09+0000
2022-01-16T11:09+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الخسائر الأمريكية في أفغانستان كبيرة جدًا
خبير: الخسائر الأمريكية في أفغانستان كبيرة جدًا
ذكرت مجلة "ذا ناشينول انتريست" في تقرير لها، أن العديد من الدول المصنفة "حليفة" للولايات المتحدة الأمريكية تحمِّل واشنطن أعباءً كبيرة، وقد تكون فعليا بمثابة "أفخاخ" قد تورط أمريكا بمواجهات عسكرية في غنى عنها وتابعت المجلة، عندما وصف المسؤولون الأمريكيون الأنظمة التي نصبتها واشنطن في أفغانستان والعراق، لم يدركوا أبعاد هذا الموقف بالشكل الصحيح.عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الاسيوي إسلام المنسي لشؤون عسكرية:خبير: الإيرانيون لن يقبلوا باتفاق مؤقتتتواصل في فيينا اجتماعات الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الملف النووي الإيراني وسط قلق غربي من استمرار طهران في نشاطاتها النووية، ومساع نحو "اتفاق مؤقت" ينهي مخاوف الجانبين ولو بشكل جزئي. في الوقت الذي تراقب فيه تل أبيب مجريات هذه المباحثات عن كثب، ملوحة بالخيار العسكري كبديل في حال فشل تلك المباحثات. عن تقييم تلك المباحثات قال الخبير بالشأن الإيراني عماد أبتشناس لـ"شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير: الخسائر الأمريكية في أفغانستان كبيرة جدًا

11:09 GMT 16.01.2022
خبير: الخسائر الأمريكية في أفغانستان كبيرة جدًا
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": صحيفة أمريكية تؤكد أن بعض حلفاء واشنطن جعلوها تدخل في مواجهات عسكرية، "درون" ثمنها لا يتجاوز مئات الدولارات تهدد أقوى جيش في العالم، صفقة عسكرية سرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ومساع نحو اتفاق مؤقت.
ذكرت مجلة "ذا ناشينول انتريست" في تقرير لها، أن العديد من الدول المصنفة "حليفة" للولايات المتحدة الأمريكية تحمِّل واشنطن أعباءً كبيرة، وقد تكون فعليا بمثابة "أفخاخ" قد تورط أمريكا بمواجهات عسكرية في غنى عنها وتابعت المجلة، عندما وصف المسؤولون الأمريكيون الأنظمة التي نصبتها واشنطن في أفغانستان والعراق، لم يدركوا أبعاد هذا الموقف بالشكل الصحيح.عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الاسيوي إسلام المنسي لشؤون عسكرية:
إن " الوضع في العراق يختلف تمامًا عمّا هو في أفغانستان فهناك انقسامات كبيرة في البلاد بالإضافة إلى الحضور الإيراني في المشهد العراقي والذي سيزداد فيما إذا تم الانسحاب الأمريكي. وبالتأكيد أن هناك اختلافات بين الحالة الأفغانية والعراقية
خبير: الإيرانيون لن يقبلوا باتفاق مؤقت
تتواصل في فيينا اجتماعات الجولة الثامنة من مباحثات إحياء الملف النووي الإيراني وسط قلق غربي من استمرار طهران في نشاطاتها النووية، ومساع نحو "اتفاق مؤقت" ينهي مخاوف الجانبين ولو بشكل جزئي. في الوقت الذي تراقب فيه تل أبيب مجريات هذه المباحثات عن كثب، ملوحة بالخيار العسكري كبديل في حال فشل تلك المباحثات. عن تقييم تلك المباحثات قال الخبير بالشأن الإيراني عماد أبتشناس لـ"شؤون عسكرية":
إن " إسرائيل اليوم لا تمتلك محلا من الإعراب بالنسبة للأمريكيين والأوربيين، فقد توصّل كل منهما إلى نتيجة تقتضي العودة إلى الاتفاق النووي وحسموا قرارهم بذلك، وأنهم يستغلون الموقف الإسرائيلي للضغط على طهران في المفاوضات ليس أكثر".
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