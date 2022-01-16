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خبير عراقي: 360 مليار دولار فاتورة الفساد في البلاد
خبير عراقي: 360 مليار دولار فاتورة الفساد في البلاد
كشف خبير عراقي في مكافحة الفساد أن فاتورة الفساد والإهدار في بلاده بلغت 360 مليار دولار. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:39+0000
2022-01-16T09:39+0000
الفساد
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي يكشف أن حجم الأموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار.وأضاف أن "العراق يبحث عن مبلغ 360 مليار دولار، وهو عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة".وأشار إلى أن عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مرهقة للغاية وقد تستغرق سنوات طويلة، بالإضافة لتكاليف الملاحقة.من جانبه قال النائب السابق فلاح الخفاجي، إن هذه المبالغ الطائلة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات.وأوضح أن الدليل على ذلك هو أن هناك مشاريع في بابل من سنوات 2008- 2009-2011 كان يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على المحافظة إلا أنها لم تنفذ.وقال إن مشروع مجلس محافظة بابل وحده تسبب في إهدار 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب إحالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-حملة-أمنية-في-الطارمية-1056258014.html
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الفساد, العراق

خبير عراقي: 360 مليار دولار فاتورة الفساد في البلاد

09:39 GMT 16.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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كشف خبير عراقي في مكافحة الفساد أن فاتورة الفساد والإهدار في بلاده بلغت 360 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الخبير سعيد موسى أن البيان الحكومي يكشف أن حجم الأموال المهدورة نتيجة الفساد يبلغ 300 مليار دولار.
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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وأضاف أن "العراق يبحث عن مبلغ 360 مليار دولار، وهو عبارة عن تكاليف الفساد في المشاريع الاستثمارية الوهمية والمتلكئة".
وأشار إلى أن عملية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة عملية مرهقة للغاية وقد تستغرق سنوات طويلة، بالإضافة لتكاليف الملاحقة.
من جانبه قال النائب السابق فلاح الخفاجي، إن هذه المبالغ الطائلة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات.
وأوضح أن الدليل على ذلك هو أن هناك مشاريع في بابل من سنوات 2008- 2009-2011 كان يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على المحافظة إلا أنها لم تنفذ.
وقال إن مشروع مجلس محافظة بابل وحده تسبب في إهدار 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب إحالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره.
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