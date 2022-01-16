تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/دراسة-تحذر-من-تناول-فيتامين-ب-في-بعض-الحالات-الشائعة-1056265498.html
دراسة تحذر من تناول فيتامين ب في بعض الحالات الشائعة
دراسة تحذر من تناول فيتامين ب في بعض الحالات الشائعة
يعتبر فيتامين ب 12 مهما لتكوين الخلايا والتمثيل الغذائي وتحسين وظائف الأعصاب، وخلق الحمض النووي سليم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:38+0000
2022-01-16T11:38+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/74/1045357474_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_7a39d76978eff3da5b267557d5d59576.jpg
يوجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية بما في ذلك لحوم البقر والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، ولكن ليس في الأطعمة النباتية.في بعض الأحيان يتم إضافته إلى الأطعمة، كمكملات غذائية بشكل أساسي للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي تجعل من الصعب امتصاص العناصر الغذائية مما يعرضهم لخطر نقص فيتامين ب 12.يعتبر استكمال نظامك الغذائي بجرعة صغيرة من فيتامين ب 12 آمنًا بشكل عام، الكمية اليومية الموصى بها هي 2.4 ميكروغرام. ومع ذلك يمكن حتى للجرعة الموصى بها أن تتفاعل مع بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب آثارًا ضارة.كن حذرا مع المضادات الحيويةيتم تناول فيتامين ب 12 أثناء تناول جرعة من المضاد الحيوي الشائع التتراسيكلين والذي غالبًا ما يوصف لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل حب الشباب والالتهاب الرئوي، حيث يمكن أن يتداخل مع امتصاص وفعالية الدواء، كما يقول الخبراء إن من أجل التأكد من فعالية العلاج بالمضادات الحيوية، يجب عدم تناول فيتامين ب 12 وأي فيتامينات ب أخرى في نفس الوقت مع المضادات الحيوية، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".يمكن أن يتداخل استخدام أي مضادات حيوية على المدى الطويل، مع قدرة الجسم على امتصاص مستويات فيتامين ب، وخاصة الفيتامينات B2 و B9 و B12.وأكد الموقع أنه يجب توخي الحذر عند تناول فيتامين ب 12 مع أي مضادات حيوية، وخاصة التتراسيكلين. مشيرا إلى أنه يجب إخبار الطبيب عن أي مكملات تتناولها قبل تناول أي مضاد حيوي أو أدوية لست متأكدًا منها.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/علامة-عند-النوم-تحذرك-من-نقص-فيتامين-د-1055159026.html
https://arabic.sputniknews.com/20220107/الخدمة-الصحية-البريطانية-تحذر-من-نقص-فيتامين-ب12-وتحدد-أعراضه-وعلاجه-1055078125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/74/1045357474_172:0:2829:1993_1920x0_80_0_0_644952f0a3c719c1b8a5de10a70b5225.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

دراسة تحذر من تناول فيتامين ب في بعض الحالات الشائعة

11:38 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN SULLIVANفيتامين ب
فيتامين ب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN SULLIVAN
تابعنا عبر
يعتبر فيتامين ب 12 مهما لتكوين الخلايا والتمثيل الغذائي وتحسين وظائف الأعصاب، وخلق الحمض النووي سليم.
يوجد فيتامين ب 12 في المنتجات الحيوانية بما في ذلك لحوم البقر والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، ولكن ليس في الأطعمة النباتية.
في بعض الأحيان يتم إضافته إلى الأطعمة، كمكملات غذائية بشكل أساسي للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي تجعل من الصعب امتصاص العناصر الغذائية مما يعرضهم لخطر نقص فيتامين ب 12.
عدد ساعات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
علامة عند النوم تحذرك من نقص فيتامين "د"
10 يناير, 07:44 GMT
يعتبر استكمال نظامك الغذائي بجرعة صغيرة من فيتامين ب 12 آمنًا بشكل عام، الكمية اليومية الموصى بها هي 2.4 ميكروغرام. ومع ذلك يمكن حتى للجرعة الموصى بها أن تتفاعل مع بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب آثارًا ضارة.
كن حذرا مع المضادات الحيوية
يتم تناول فيتامين ب 12 أثناء تناول جرعة من المضاد الحيوي الشائع التتراسيكلين والذي غالبًا ما يوصف لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل حب الشباب والالتهاب الرئوي، حيث يمكن أن يتداخل مع امتصاص وفعالية الدواء، كما يقول الخبراء إن من أجل التأكد من فعالية العلاج بالمضادات الحيوية، يجب عدم تناول فيتامين ب 12 وأي فيتامينات ب أخرى في نفس الوقت مع المضادات الحيوية، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest".
مجموعة فيتامينات مع عقاقير طبية وإبرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الخدمة الصحية البريطانية تحذر من نقص فيتامين "ب12" وتحدد أعراضه وعلاجه
7 يناير, 18:55 GMT
يمكن أن يتداخل استخدام أي مضادات حيوية على المدى الطويل، مع قدرة الجسم على امتصاص مستويات فيتامين ب، وخاصة الفيتامينات B2 و B9 و B12.
وأكد الموقع أنه يجب توخي الحذر عند تناول فيتامين ب 12 مع أي مضادات حيوية، وخاصة التتراسيكلين. مشيرا إلى أنه يجب إخبار الطبيب عن أي مكملات تتناولها قبل تناول أي مضاد حيوي أو أدوية لست متأكدًا منها.
التوقيت المثالي لتناول الفيتامينات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2021
التوقيت المثالي لتناول الفيتامينات
6 مايو 2021, 21:50 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:19 GMTمصر: إطلاق خدمات تموين السفن في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا
12:11 GMTرئيس هيئة قناة السويس: من المتوقع إتمام مشروع توسيع القناة في يوليو 2023
12:07 GMTمركز إحصاء يعلن أعلى نسبة شفاء من كورونا في دولة خليجية
12:04 GMTمنظمة العفو الدولية تطالب إيطاليا بعدم التمييز ضد غير الملقحين
11:59 GMTدراسة جديدة توضح ما إذا كان الاكتئاب مرضا وراثيا
11:55 GMTمسؤولة تونسية: خطر دخول المستشفى جراء أوميكرون أقل 50% من دلتا
11:53 GMTمسؤول إيراني يكشف مصدر الأصوات المدوية التي سمعت في غرب البلاد صباح اليوم
11:48 GMTديوكوفيتش يغادر إلى الإمارات بعد ترحيله من أستراليا
11:47 GMTالأمير هاري يطعن في قرار عدم قبول الشرطة البريطانية حمايته "على حسابه الخاص"
11:47 GMTتصاعد وتيرة الهجمات في العراق… هل هي إشارة إلى تغير موازين القوى؟
11:41 GMTوزارة الطاقة اللبنانية تنفي اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان
11:40 GMTوزير النفط الإيراني: عوائد البلاد النفطية تضاعفت عدة مرات
11:38 GMTدراسة تحذر من تناول فيتامين ب في بعض الحالات الشائعة
11:36 GMTترامب: بايدن مسؤول عن تدهور العلاقات مع روسيا
11:29 GMTممثل صندوق النقد: تونس بحاجة إلى إصلاحات عميقة
11:26 GMTتايوان تطور سفنا خاصة بنشر الألغام البحرية لمواجهة الأسطول الصيني
11:25 GMTوزير الخارجية الإيراني يحدد سبب تعطل العملية السياسية في سوريا
11:23 GMTسيلين ديون تضطر لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب ظروفها الصحية ‏وتعافيها البطيء
11:21 GMTقوى الحرية والتغيير في السودان تقترح توسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بضم أطراف دولية
11:19 GMTحدث تاريخي..امرأة سعودية تفوز بانتخابات عضوية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في البلاد