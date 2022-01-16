دراسة جديدة توضح ما إذا كان الاكتئاب مرضا وراثيا

وصف موقع "Verywell Mind" أعراض الاكتئاب بأنها عدم القدرة على النوم، وعدم القدرة على التركيز، والتعب المستمر، والأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest" الطبي.يعاني حوالي 300 مليون شخص حول العالم من الاكتئاب، وتشير جامعة ستانفورد للطب إلى أن حوالي 10% من سكان العالم سيعانون من اضطراب اكتئابي شديد خلال حياتهم.بالنسبة للكثيرين، قد يكون مصدر اكتئابهم غير واضح. وهذا هو سبب إجراء دراسة عن احتمال كون الاكتئاب حالة وراثية أم لا.أولاً، هناك بعض العلامات التي تدل على أن هذه الحالة قد تسري في الأسرة إذا كان أحد الوالدين أو الإخوة مصابا باكتئاب شديد، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالاكتئاب مرتين أو ثلاث مرات أكثر مقارنةً بالشخص العادي.قد يكون احتمال الإصابة بالاكتئاب أكثر شيوعًا في بعض العائلات أكثر من غيرها. ومع ذلك فإن "جين الاكتئاب" غير موجود. لا "يرث" الأفراد الاكتئاب من أمهاتهم أو آبائهم، كما يقول قسم الدراسات الطبية في جامعة ستانفورد، فإن الاكتئاب ليس وراثيًا ولكنه قد يكون حالة مشتركة مع أفراد الأسرة الآخرين.
بالنسبة للكثيرين، قد يكون مصدر اكتئابهم غير واضح. وهذا هو سبب إجراء دراسة عن احتمال كون الاكتئاب حالة وراثية أم لا.
أولاً، هناك بعض العلامات التي تدل على أن هذه الحالة قد تسري في الأسرة إذا كان أحد الوالدين أو الإخوة مصابا باكتئاب شديد، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالاكتئاب مرتين أو ثلاث مرات أكثر مقارنةً بالشخص العادي.
قد يكون احتمال الإصابة بالاكتئاب أكثر شيوعًا في بعض العائلات أكثر من غيرها. ومع ذلك فإن "جين الاكتئاب" غير موجود. لا "يرث" الأفراد الاكتئاب من أمهاتهم أو آبائهم، كما يقول قسم الدراسات الطبية في جامعة ستانفورد، فإن الاكتئاب ليس وراثيًا ولكنه قد يكون حالة مشتركة مع أفراد الأسرة الآخرين.