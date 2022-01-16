تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/دراسة-غريبة-تحذر-من-زيادة-هجمات-أسماك-القرش-عند-اكتمال-القمر-1056262408.html
دراسة غريبة تحذر من زيادة هجمات أسماك القرش عند اكتمال القمر
دراسة غريبة تحذر من زيادة هجمات أسماك القرش عند اكتمال القمر
حذرت دراسة غريبة من أن هجمات أسماك القرش تشهد زيادة كبيرة عندما يصبح القمر بدرا.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T10:27+0000
2022-01-16T10:27+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104339/62/1043396213_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_138e228801089d59ac7b2303ebf2b2f1.jpg
وأعد البحث علماء من جامعة ولاية لويزيانا وجامعة فلوريدا، والذين خلصوا إلى نتائجهم بعد دراستهم البيانات حول هجمات أسماك القرش لما يقرب من 50 عاما.واكتشف الباحثون في دراستهم المنشورة على موقع "Frontiers" أنه عندما كانت دورة القمر بين النصف والكامل، والتي يشار إليها بأكثر من 50 بالمئة من الإضاءة القمرية، كانت هجمات القرش غير المبررة أكثر من المتوسط.بينما وجدوا أنه في أقل من 40 بالمئة من الإضاءة القمرية، كانت هناك هجمات أقل بشكل ملحوظ من المتوسط.ولا تقدم دراسة سمك القرش سببا واضحا للعلاقة بين اكتمال القمر وزيادة هجماتها، لكنها أشارت إلى أن النشاط المغناطيسي الأرضي الذي يسببه القمر يمكن أن يكون له تأثير على الحيوانات.وجاء في نص الدراسة: "هناك دليل قوي على أن النشاط المغانطيسي الأرضي يزيد وينخفض ​​فيما يتعلق بالقمر الكامل، كما أنه من الثابت جيدا أن أسماك القرش تستشعر وتستجيب للمنبهات الكهرومغناطيسية، وعلى سبيل المثال، من الواضح أن المجالات الكهرومغناطيسية مهمة لسلوكيات الهجرة".واقترح باحثون من المركز الوطني للبحوث العلمية أن القمر قد يخلق المد والجزر في وشاح الأرض، وهذا يعني أن اكتمال القمر يمكن أن يؤثر على المجال المغناطيسي للأرض، و"يؤدي إلى الهجرة أو فيزيولوجيا التكاثر"، مما قد يدفع الأسماك إلى المناطق التي من المرجح أن يواجهوا فيها البشر.وليست أسماك القرش هي الكائنات الوحيدة التي تصبح أكثر شراسة عند اكتمال القمر بعد أن وجدت دراسة أجريت في عام 2000 ببريطانيا، زيادة كبيرة في الهجمات من الحيوانات على مرضى زاروا أقسام الطوارئ بين عامي 1997 و1999 خلال فترة اكتمال القمر.ودائما ما تناولت السينما العالمية "خرافة" اكتمال القمر بتحول البشر إلى مستذئبين.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/سمكة-قرش-زومبي-تواصل-البحث-عن-طعامها-رغم-التهام-جزء-كبير-من-جسدها-فيديو-1053306718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104339/62/1043396213_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_08d3c5f3771dc621951625cc394255d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

دراسة غريبة تحذر من زيادة هجمات أسماك القرش عند اكتمال القمر

10:27 GMT 16.01.2022
CC BY-SA 2.0 / Bernard Dupont / Great White Sharkسمكة القرش البيضاء العملاقة
سمكة القرش البيضاء العملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
سمكة القرش البيضاء العملاقة
CC BY-SA 2.0 / Bernard Dupont / Great White Shark
تابعنا عبر
حذرت دراسة غريبة من أن هجمات أسماك القرش تشهد زيادة كبيرة عندما يصبح القمر بدرا.‏
وأعد البحث علماء من جامعة ولاية لويزيانا وجامعة فلوريدا، والذين خلصوا إلى نتائجهم بعد دراستهم البيانات حول هجمات أسماك القرش لما يقرب من 50 عاما.
واكتشف الباحثون في دراستهم المنشورة على موقع "Frontiers" أنه عندما كانت دورة القمر بين النصف والكامل، والتي يشار إليها بأكثر من 50 بالمئة من الإضاءة القمرية، كانت هجمات القرش غير المبررة أكثر من المتوسط.
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
سمكة قرش "زومبي" تواصل البحث عن طعامها رغم التهام جزء كبير من جسدها... فيديو
26 نوفمبر 2021, 14:44 GMT
بينما وجدوا أنه في أقل من 40 بالمئة من الإضاءة القمرية، كانت هناك هجمات أقل بشكل ملحوظ من المتوسط.
ولا تقدم دراسة سمك القرش سببا واضحا للعلاقة بين اكتمال القمر وزيادة هجماتها، لكنها أشارت إلى أن النشاط المغناطيسي الأرضي الذي يسببه القمر يمكن أن يكون له تأثير على الحيوانات.
وجاء في نص الدراسة: "هناك دليل قوي على أن النشاط المغانطيسي الأرضي يزيد وينخفض ​​فيما يتعلق بالقمر الكامل، كما أنه من الثابت جيدا أن أسماك القرش تستشعر وتستجيب للمنبهات الكهرومغناطيسية، وعلى سبيل المثال، من الواضح أن المجالات الكهرومغناطيسية مهمة لسلوكيات الهجرة".
واقترح باحثون من المركز الوطني للبحوث العلمية أن القمر قد يخلق المد والجزر في وشاح الأرض، وهذا يعني أن اكتمال القمر يمكن أن يؤثر على المجال المغناطيسي للأرض، و"يؤدي إلى الهجرة أو فيزيولوجيا التكاثر"، مما قد يدفع الأسماك إلى المناطق التي من المرجح أن يواجهوا فيها البشر.
وليست أسماك القرش هي الكائنات الوحيدة التي تصبح أكثر شراسة عند اكتمال القمر بعد أن وجدت دراسة أجريت في عام 2000 ببريطانيا، زيادة كبيرة في الهجمات من الحيوانات على مرضى زاروا أقسام الطوارئ بين عامي 1997 و1999 خلال فترة اكتمال القمر.
ودائما ما تناولت السينما العالمية "خرافة" اكتمال القمر بتحول البشر إلى مستذئبين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:35 GMTالرئيس الصربي يصف جلسة الحكم بترحيل مواطنه ديوكوفيتش من أستراليا بـ"المهزلة"
10:33 GMTتركيا تبدأ الإنتاج الضخم لطائرتها الهجومية الخفيفة "حورجيت"
10:30 GMTمذيعة قناة لبنانية تعرض صورا لنصر الله وعون والحريري وتصفهم بـ "التماسيح"... فيديو
10:27 GMTدراسة غريبة تحذر من زيادة هجمات أسماك القرش عند اكتمال القمر
10:25 GMTعلماء يكشفون التأثير المخيف لفيروس كورونا على الدماغ
10:16 GMTإصابات أوميكرون في بكين تؤدي إلى إغلاق المعابد.. وطوابير لإجراء فحص كورونا
10:15 GMTالمغرب.. توقيف شخص للاشتباه بتورطه في قتل فرنسية وجرح بلجيكية
10:02 GMTديوكوفيتش معلقا على الحكم بترحيله: أحترم قرار المحكمة وأشعر بخيبة أمل
10:01 GMTمي عز الدين تعلن إصابة والدتها بكورونا... كشفت عنها سرا قبل 8 سنوات
09:55 GMTمجلة تتحدث عن أول استخدام للطابعات ثلاثية الأبعاد في الصراعات المسلحة
09:44 GMTأردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها
09:39 GMTخبير عراقي: 360 مليار دولار فاتورة الفساد في البلاد
09:33 GMTمن 8 دول... تسمية أعضاء "مجلس الشباب العربي للتغير المناخي"
09:27 GMTمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في باحاته.. صور
09:24 GMTصحيفة: زيارة وزير الخارجية الأردنية إلى واشنطن قد تسهم بتخفيف وطأة "قانون قيصر"
09:24 GMT بعد الكشف عن حالات تزوير في ولاية أريزونا... ترامب يؤكد أن انتخابات 2020 سرقت
09:22 GMTرئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس
09:20 GMTدولة عربية تصل درجات الحرارة فيها إلى الصفر بدءا من الثلاثاء المقبل
09:11 GMTالسودان يسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر"
09:09 GMTإصابة المتحدث باسم الحكومة الصومالية إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو... فيديو