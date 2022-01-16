تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/دراسة-مركز-الأرض-يبرد-بسرعة-لم-نتوقعها-تقرب-من-مصيرها-الحزين-كجيرانها-صور-وفيديو---1056269695.html
دراسة: مركز الأرض يبرد بسرعة "لم نتوقعها" تقرب من مصيرها الحزين كجيرانها... صور وفيديو
دراسة: مركز الأرض يبرد بسرعة "لم نتوقعها" تقرب من مصيرها الحزين كجيرانها... صور وفيديو
يؤكد العلماء أن كوكبنا الأزرق لا يزال قيد التطور حيث تطرأ عليه الكثير من التغييرات، لكن النتائج الأخيرة التي توصل إليها الباحثون تؤكد أن مركز الأرض يبرد بسرعة... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T13:08+0000
2022-01-16T13:08+0000
علوم
الأرض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050451435_0:238:2792:1809_1920x0_80_0_0_76ff1acb268f24ae11f7bfbb781893e3.jpg
يعتقد العلماء أن الأرض الفتية، في بداية تشكلها، قبل 4.5 مليار سنة كانت ساخنة جدا ومغطاة بمحيط عميق من الصهارة، وعلى مدى ملايين السنين، برد سطح الكوكب ليشكل قشرة هشة، وهي الصفائح القارية، حيث تعمل الطاقة الحرارية الهائلة المنبثقة من باطن الأرض على تحريكها من خلال العمليات الديناميكية، مثل الحمل الحراري للوشاح والبراكين وغيرها من الظواهر.أظهر باحثون في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، قدرة أحد المعادن المنتشرة في إحدى طبقات الأرض، أي عند الحدود بين لب الأرض والوشاح على توصيل الحرارة، الأمر الذي أثار الشكوك لديهم من أن حرارة الأرض قد تتبدد في وقت أقرب بكثير مما كان يعتقد سابقا، حيث تلعب هذه المعادن دورا كبيرا في نقل الحرارة من لبها إلى الوشاح الأمر الذي يساهم بانخفاض درجة حرارة المركز بشكل مستمر.وترتبط هذه الطبقة الحدودية بين اللب والوشاح في كوكب الأرض بهذه العملية بشكل مباشر بحسب العلماء، لأن الصخور اللزجة لوشاح الأرض على اتصال مباشر مع الحديد المنصهر والنيكل الساخن في اللب الخارجي للكوكب.وتتدرج الحرارة بين الطبقتين بانحدار شديد، لذلك من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الحرارة المتدفقة أو المتشتته أثناء هذه العملية.ومن أجل ذلك، طور الأستاذ في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، موتوهيكو موراكامي وزملاؤه من معهد كارنيجي للعلوم نظام قياس متطور يمكّنهم من قياس التوصيل الحراري للبريدجمانيت في المختبر، بظروف مشابهة لتلك المتواجدة في باطن الأرض من الضغط ودرجة الحرارة، حيث استخدموا نظام قياس الامتصاص البصري المطور حديثا في وحدة الماس المسخنة بالليزر النبضي، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Earth and Planetary Science Letters" العلمية.يؤدي المعدن إلى تدفق الحرارة بشكل أكبر بكثير، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الحمل الحراري في الوشاح ويسرع تبريد الأرض، ويبطئ حركة الصفائح التكتونية، بعكس المعتقدات السابقة.وأظهر موراكامي وزملاؤه أن التبريد السريع للوشاح سيغير الأطوار المعدنية المستقرة عند حدود اللب-الوشاح، بحسب المقال المنشور حول الدراسة في مجلة "scitechdaily" العلمية.أي أنه مع ارتفاع برودة الأرض يتحول بريدجمانيت إلى معدن بوست بيروفسكايت، وبمجرد ظهور مادة البوست بيروفسكايت عند حدود اللب والوشاح وتبدأ في الازدياد، فإن تبريد الوشاح قد يتسارع بشكل كبير، حسب تقديرات الباحثين، لأن هذا المعدن ينقل الحرارة بشكل أكثر كفاءة من البردجمانيت.وعلى الرغم من ذلك، لا يستطع العلماء تحديد الوقت الذي سيستغرقه هذه العملية، على سبيل المثال، لتوقف تيارات الحمل الحراري في الوشاح. حيث يتطلب فهم هذه العملية معلومات حول كيفية عمل الحمل الحراري في ظروف المكان والزمان، بالإضافة إلى معرفة كيفية تأثير اضمحلال العناصر المشعة في باطن الأرض، وهي أحد المصادر الرئيسية للحرارة المؤثرة أيضا على ديناميكيات الوشاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/علماء-الأرض-تتنفس-وعند-الزفير-تطلق-مشهدا-ساحرا-فيديو---1056231083.html
https://arabic.sputniknews.com/20220115/اكتشاف-قانون-رياضي-خفي-يحكم-بقاع-الأرض-والصحارى-العربية-والفضاء--1056234012.html
الأرض
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050451435_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_3e3b0df526065d2375ebd64bd8e6d6a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الأرض

دراسة: مركز الأرض يبرد بسرعة "لم نتوقعها" تقرب من مصيرها الحزين كجيرانها... صور وفيديو

13:08 GMT 16.01.2022
© Photo / pixabay/Tumisuصورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ
صورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Photo / pixabay/Tumisu
تابعنا عبر
يؤكد العلماء أن كوكبنا الأزرق لا يزال قيد التطور حيث تطرأ عليه الكثير من التغييرات، لكن النتائج الأخيرة التي توصل إليها الباحثون تؤكد أن مركز الأرض يبرد بسرعة لم يتوقعها العلماء الأمر الذي قد يسبب عدة ظواهر ناتجة عن هذا الحدث.
يعتقد العلماء أن الأرض الفتية، في بداية تشكلها، قبل 4.5 مليار سنة كانت ساخنة جدا ومغطاة بمحيط عميق من الصهارة، وعلى مدى ملايين السنين، برد سطح الكوكب ليشكل قشرة هشة، وهي الصفائح القارية، حيث تعمل الطاقة الحرارية الهائلة المنبثقة من باطن الأرض على تحريكها من خلال العمليات الديناميكية، مثل الحمل الحراري للوشاح والبراكين وغيرها من الظواهر.
أظهر باحثون في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، قدرة أحد المعادن المنتشرة في إحدى طبقات الأرض، أي عند الحدود بين لب الأرض والوشاح على توصيل الحرارة، الأمر الذي أثار الشكوك لديهم من أن حرارة الأرض قد تتبدد في وقت أقرب بكثير مما كان يعتقد سابقا، حيث تلعب هذه المعادن دورا كبيرا في نقل الحرارة من لبها إلى الوشاح الأمر الذي يساهم بانخفاض درجة حرارة المركز بشكل مستمر.
مشهد خيالي لكوكب الأرض مع بروز اليابسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
علماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو
أمس, 13:13 GMT
وترتبط هذه الطبقة الحدودية بين اللب والوشاح في كوكب الأرض بهذه العملية بشكل مباشر بحسب العلماء، لأن الصخور اللزجة لوشاح الأرض على اتصال مباشر مع الحديد المنصهر والنيكل الساخن في اللب الخارجي للكوكب.
وتتدرج الحرارة بين الطبقتين بانحدار شديد، لذلك من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الحرارة المتدفقة أو المتشتته أثناء هذه العملية.

وتتكون الطبقة الحدودية بشكل أساسي من معدن البريدجمانيت، لكن الباحثين يواجهون صعوبة في تقدير مقدار الحرارة التي تمر عبر هذا المعدن والقادمة من لب الأرض إلى الوشاح لأن التحقق التجريبي صعب للغاية.

مجلة "scitechdaily" العلمية
ومن أجل ذلك، طور الأستاذ في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، موتوهيكو موراكامي وزملاؤه من معهد كارنيجي للعلوم نظام قياس متطور يمكّنهم من قياس التوصيل الحراري للبريدجمانيت في المختبر، بظروف مشابهة لتلك المتواجدة في باطن الأرض من الضغط ودرجة الحرارة، حيث استخدموا نظام قياس الامتصاص البصري المطور حديثا في وحدة الماس المسخنة بالليزر النبضي، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Earth and Planetary Science Letters" العلمية.

"أتاح لنا نظام القياس هذا معرفة أن الموصلية الحرارية للبريدجمانيت أعلى بنحو 1.5 مرة مما هو مفترض، أي أن تدفق الحرارة من اللب إلى الوشاح أعلى أيضا مما كان يُعتقد سابقا".

موتوهيكو موراكامي
لأستاذ في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ
يؤدي المعدن إلى تدفق الحرارة بشكل أكبر بكثير، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الحمل الحراري في الوشاح ويسرع تبريد الأرض، ويبطئ حركة الصفائح التكتونية، بعكس المعتقدات السابقة.
وأظهر موراكامي وزملاؤه أن التبريد السريع للوشاح سيغير الأطوار المعدنية المستقرة عند حدود اللب-الوشاح، بحسب المقال المنشور حول الدراسة في مجلة "scitechdaily" العلمية.
كثبان رملية ضخمة إلى جانب الأهرامات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
اكتشاف قانون رياضي "خفي" يحكم بقاع الأرض والصحارى العربية والفضاء
أمس, 14:00 GMT
أي أنه مع ارتفاع برودة الأرض يتحول بريدجمانيت إلى معدن بوست بيروفسكايت، وبمجرد ظهور مادة البوست بيروفسكايت عند حدود اللب والوشاح وتبدأ في الازدياد، فإن تبريد الوشاح قد يتسارع بشكل كبير، حسب تقديرات الباحثين، لأن هذا المعدن ينقل الحرارة بشكل أكثر كفاءة من البردجمانيت.

"يمكن أن تعطينا نتائجنا منظورا جديدا لتطور ديناميكيات الأرض، تقترح النتائج أن الأرض، مثل الكواكب الصخرية الأخرى كعطارد والمريخ، ستبرد وتصبح غير نشطة بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا".

موتوهيكو موراكامي
لأستاذ في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ
وعلى الرغم من ذلك، لا يستطع العلماء تحديد الوقت الذي سيستغرقه هذه العملية، على سبيل المثال، لتوقف تيارات الحمل الحراري في الوشاح. حيث يتطلب فهم هذه العملية معلومات حول كيفية عمل الحمل الحراري في ظروف المكان والزمان، بالإضافة إلى معرفة كيفية تأثير اضمحلال العناصر المشعة في باطن الأرض، وهي أحد المصادر الرئيسية للحرارة المؤثرة أيضا على ديناميكيات الوشاح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMTإيران تصنع ربوتا يمكنه إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر
13:52 GMTعنصران غذائيان يمنحان الكبد الحماية من الفيروسات والسموم
13:42 GMTحزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة اللبنانية
13:40 GMTوزير التخطيط الأردني: 425 ألف عاطل عن العمل في البلاد
13:29 GMTإسرائيل وأمريكا تجريان تدريبا عسكريا لمواجهة التهديدات المشتركة
13:28 GMTكاظم الساهر يعلق على شائعة وفاته... بعد رحيل شقيقه
13:27 GMTوزير الزراعة الفلسطيني يزور محطة البحوث العلمية في ريف درعا جنوب سوريا... صور
13:23 GMTوزير الاتصالات اللبناني يكشف أسباب الانقطاع المستمر في الاتصالات
13:16 GMTالمختبرات البيولوجية الأمريكية تدق أبواب روسيا بعد انتشارها في دول الاتحاد السوفياتي السابق
13:11 GMTرد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو
13:11 GMTالعاهلان المغربي والأردني يبعثان برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي
13:09 GMTسياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية
13:08 GMTدراسة: مركز الأرض يبرد بسرعة "لم نتوقعها" تقرب من مصيرها الحزين كجيرانها... صور وفيديو
13:06 GMTاللبنانيون.. بين عنجهية ومكابرة السياسيين والقحط المعيشي
13:03 GMTبعد إعلان تسليمها للجيش الروسي ... صواريخ "غيبكا إس" تصنع نهاية طائرات العدو المسيرة
12:58 GMTما المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم مع تلاشي تأثير الجائحة؟
12:49 GMTخبير يوضح سبب حدوث الأورام الدموية بعد الإصابة بفيروس كورونا
12:48 GMTمجلس الشيوخ المصري يرفض مقترحا بمنح الأب إجازة "رعاية مولود"
12:41 GMTعلماء: توقعوا المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق بعد "أوميكرون"‏
12:38 GMTمصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد