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دعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري
دعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري
رفع أحد المحامين المصريين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبا بإقالة المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:15+0000
2022-01-16T14:15+0000
كارلوس كيروش
منتخب مصر الوطني
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وحسب موقع مصراوي فقد طالب المحامي في دعواه ببطلان العقد الذي وقعه الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدير الفني البرلتغالي كارلوس كيروش.وتضمنت الدعوى ضرورة إلزام كل من المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم حسن شحاته، والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي الحالي حسام حسن، بتقديم تقرير فني عن مستوى كيروش وجهازه المعاون.يشار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد قرر في 18ديسمبر/ كانون الأول من العام قبل الماضي 2020، تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة المصري حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2022، وهو موعد إجراء الانتخابات.وتضمن قرار الاتحاد أن تشمل اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/اتحاد-كرة-القدم-يصدم-المصريين-فسخ-عقد-كيروش-يكلفنا-راتب-سنة-ونصف-1055295649.html
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كارلوس كيروش, منتخب مصر الوطني

دعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري

14:15 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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رفع أحد المحامين المصريين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبا بإقالة المدير الفني للمنتخب المصري كارلوس كيروش.
وحسب موقع مصراوي فقد طالب المحامي في دعواه ببطلان العقد الذي وقعه الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدير الفني البرلتغالي كارلوس كيروش.
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
اتحاد كرة القدم يصدم المصريين: فسخ عقد كيروش يكلفنا راتب "سنة ونصف"
12 يناير, 11:11 GMT
وتضمنت الدعوى ضرورة إلزام كل من المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم حسن شحاته، والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي الحالي حسام حسن، بتقديم تقرير فني عن مستوى كيروش وجهازه المعاون.

واتهم المحامي المصري في دعواه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم بعدم تقديم "ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، إذ أن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم من مستوى كروي يليق بالمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي في القارة الأفريقية والدول العربية"، حسب تعبيره.

يشار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد قرر في 18ديسمبر/ كانون الأول من العام قبل الماضي 2020، تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة المصري حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2022، وهو موعد إجراء الانتخابات.
وتضمن قرار الاتحاد أن تشمل اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض.
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