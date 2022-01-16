دعوى قضائية لإقالة المدير الفني للمنتخب المصري

وحسب موقع مصراوي فقد طالب المحامي في دعواه ببطلان العقد الذي وقعه الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدير الفني البرلتغالي كارلوس كيروش.وتضمنت الدعوى ضرورة إلزام كل من المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم حسن شحاته، والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي الحالي حسام حسن، بتقديم تقرير فني عن مستوى كيروش وجهازه المعاون.يشار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد قرر في 18ديسمبر/ كانون الأول من العام قبل الماضي 2020، تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة المصري حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2022، وهو موعد إجراء الانتخابات.وتضمن قرار الاتحاد أن تشمل اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض.
وتضمنت الدعوى ضرورة إلزام كل من المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم حسن شحاته، والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي الحالي حسام حسن، بتقديم تقرير فني عن مستوى كيروش وجهازه المعاون.
واتهم المحامي المصري في دعواه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم بعدم تقديم "ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، إذ أن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم من مستوى كروي يليق بالمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي في القارة الأفريقية والدول العربية"، حسب تعبيره.
يشار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان قد قرر في 18ديسمبر/ كانون الأول من العام قبل الماضي 2020، تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة ثلاثية تدير اتحاد الكرة المصري حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2022، وهو موعد إجراء الانتخابات.
وتضمن قرار الاتحاد أن تشمل اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض.