ديوكوفيتش معلقا على الحكم بترحيله: أحترم قرار المحكمة وأشعر بخيبة أمل

وحسب "إيه بي"، فقد أصدر نجم التنس صاحب التصنيف الأول على العالم بيانًا بعد فترة وجيزة من تأييد ثلاثة قضاة بالمحكمة الفيدرالية بالإجماع لقرار اتخذه وزير الهجرة أليكس هوك يوم الجمعة بإلغاء تأشيرة دخوله إلى استراليا.وقال ديوكوفيتش: "أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار المحكمة برفض طلبي للمراجعة القضائية لقرار الوزير بإلغاء تأشيرتي، مما يعني أنه لا يمكنني البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة ''.وأضاف: "أحترم حكم المحكمة وسأتعاون مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بخروجي من البلاد ''.القرار يعني على الأرجح أن ديوكوفيتش سيبقى رهن الاحتجاز في ملبورن حتى يتم ترحيله.من جهته أصدر الاتحاد الوطني الذي يدير بطولة استراليا المفتوحة للتنس، بيانا أكد فيه احترامه لقرار المحكمة الفيدرالية.يشار إلى أن ديوكوفيتش فاز بتسعة ألقاب لبطولة أستراليا المفتوحة، بما في ذلك ثلاثة على التوالي، وإجمالي 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وتعادل مع منافسيه روجير فيدرر ورافائيل نادال لأكبر عدد في تاريخ تنس الرجال.
قال نوفاك ديوكوفيتش إنه يشعر بخيبة أمل لأن المحكمة رفضت اليوم الأحد استئنافه على أمر الترحيل.
وحسب "إيه بي"، فقد أصدر نجم التنس صاحب التصنيف الأول على العالم بيانًا بعد فترة وجيزة من تأييد ثلاثة قضاة بالمحكمة الفيدرالية بالإجماع لقرار اتخذه وزير الهجرة أليكس هوك يوم الجمعة بإلغاء تأشيرة دخوله إلى استراليا.
وقال ديوكوفيتش: "أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار المحكمة برفض طلبي للمراجعة القضائية لقرار الوزير بإلغاء تأشيرتي، مما يعني أنه لا يمكنني البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة ''.
وأضاف: "أحترم حكم المحكمة وسأتعاون مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بخروجي من البلاد ''.
وعبر ديوكوفيتش عن عدم ارتياحه؛ لأن التركيز كان عليه منذ أن تم إلغاء تأشيرته لأول مرة عند وصوله إلى مطار ميلبورن في 6 يناير، قائلا: "أتمنى أن نتمكن جميعًا الآن من التركيز على المباراة والبطولة التي أحبها".
القرار يعني على الأرجح أن ديوكوفيتش سيبقى رهن الاحتجاز في ملبورن حتى يتم ترحيله.
من جهته أصدر الاتحاد الوطني الذي يدير بطولة استراليا المفتوحة للتنس، بيانا أكد فيه احترامه لقرار المحكمة الفيدرالية.
وقال البيان: "نتطلع إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنافس والمثيرة 2022 ونتمنى لجميع اللاعبين حظًا سعيدًا '.
يشار إلى أن ديوكوفيتش فاز بتسعة ألقاب لبطولة أستراليا المفتوحة، بما في ذلك ثلاثة على التوالي، وإجمالي 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، وتعادل مع منافسيه روجير فيدرر ورافائيل نادال لأكبر عدد في تاريخ تنس الرجال.