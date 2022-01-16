https://arabic.sputniknews.com/20220116/ديوكوفيتش-يغادر-إلى-الإمارات-بعد-ترحيله-من-أستراليا-1056266327.html

ديوكوفيتش يغادر إلى الإمارات بعد ترحيله من أستراليا

ديوكوفيتش يغادر إلى الإمارات بعد ترحيله من أستراليا

توجه نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T11:48+0000

2022-01-16T11:48+0000

2022-01-16T11:48+0000

العالم

رياضة

أستراليا

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وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن ديوكوفيتش استقل طائرة متجهة إلى إمارة دبي الخليجية.وتابعت الصحيفة أن ديوكوفيتش شوهد وهو يستقل طائرة تابعة لطيران الإمارات من ملبورن في أستراليا، من المقرر أن تغادر 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش.وكانت المحكمة العليا الأسترالية قضت، اليوم الأحد، بترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها استمعت إلى ممثلي الحكومة، الذين أشاروا إلى أن استمرار بقاء ديوكوفيتش في بلادهم يعزز الاتجاه المعارض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كوروناط المستجد سريع العدوى والانتشار، خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.وقال رئيس المحكمة العليا جيمس أولسوب إن الحكم يعود إلى ما إذا كان قرار الوزير "غير منطقي أو غير معقول من الناحية القانونية".من ناحيته، عبّر نوفاك ديوكوفيتش عن "خيبة أمله" من قرار المحكمة، مؤكدا أنه يحترمه، وأنه سيتعاون مع السلطات من اجل استكمال إجراءات خروجه من أستراليا.فيما وصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، الحكم بترحيل مواطنه ديوكوفيتش من أستراليا بأنه "مهزلة بها الكثير من الأكاذيب".وظل نوفاك ديوكوفيتش محتجزا داخل أحد فنادق اللاجئين في ملبورن بأستراليا لمدة 10 أيام، بعد أن منعته السلطات الأسترالية من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.

https://arabic.sputniknews.com/20220116/ديوكوفيتش-معلقا-على-الحكم-بترحيله-أحترم-قرار-المحكمة-وأشعر-بخيبة-أمل-1056261874.html

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