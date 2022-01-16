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رئيسة وزراء نيوزيلندا تقول الثوران البركاني في تونغا مقلق للغاية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تقول الثوران البركاني في تونغا مقلق للغاية
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إن صور الثوران البركاني قرب أرخبيل تونغا "مقلقة للغاية"، وإن الوكالات لا تزال تحاول إقامة اتصالات كاملة... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T01:14+0000
2022-01-16T01:14+0000
تسونامي
جاسيندا أرديرن
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وأضافت أرديرن، أن الاتصالات انقطعت في جميع أرجاء تونغا نتيجة الثوران البركاني، مما يجعل من الصعب تقييم الموقف.وتابعت أن قوات الدفاع ووزارة الخارجية تعملان لتحديد نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها نيوزيلندا.وثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، يوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان.كما تم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إن من المتوقع وصول الأمواج إلى ارتفاع يبلغ ثلاثة أمتار في جزر "أمامي" في الجنوب. وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/تسونامي-في-اليابان-وجزر-المحيط-الهادي-بعد-نشاط-بركاني-في-تونغا-فيديو-1056253753.html
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تسونامي, جاسيندا أرديرن

رئيسة وزراء نيوزيلندا تقول الثوران البركاني في تونغا مقلق للغاية

01:14 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Robert Kitchinصورة أرشيفية رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن، عقب هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن، عقب هجوم على محل تجاري في مدينة أوكلاند، نيوزيلندا 3 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Robert Kitchin
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إن صور الثوران البركاني قرب أرخبيل تونغا "مقلقة للغاية"، وإن الوكالات لا تزال تحاول إقامة اتصالات كاملة مع المسؤولين هناك.
وأضافت أرديرن، أن الاتصالات انقطعت في جميع أرجاء تونغا نتيجة الثوران البركاني، مما يجعل من الصعب تقييم الموقف.
وتابعت أن قوات الدفاع ووزارة الخارجية تعملان لتحديد نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها نيوزيلندا.
وثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، يوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) وأوامر إخلاء في اليابان.
صورة ملتقطة بواسطة القمر الصناعي لثوران بركان تحت الماء قبالة تونغا 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
تسونامي في اليابان وجزر المحيط الهادي بعد نشاط بركاني في تونغا.. فيديو
أمس, 22:09 GMT
كما تم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إن من المتوقع وصول الأمواج إلى ارتفاع يبلغ ثلاثة أمتار في جزر "أمامي" في الجنوب. وفي وقت سابق، تم تسجيل موجات هناك يزيد ارتفاعها على متر.
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