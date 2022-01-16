تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (استراحة)
https://arabic.sputniknews.com/20220116/رئيس-الزمالك-المصري-يعلن-بيع-مصطفى-فتحي-إلى-التعاون-السعودي-فيديو-1056288483.html
رئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو
رئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، بيع اللاعب مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T19:37+0000
2022-01-16T19:37+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102916/00/1029160099_0:0:4764:2680_1920x0_80_0_0_b16fb1171d7f9cbdfd68bc7997d64818.jpg
جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره مرتضى منصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الموافقة على انتقال مصطفى فتحي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى الفريق السعودي مقابل مليون دولار تسدد على دفعتين.وظهر مرتضى في الفيديو يتحدث إلى اللاعب قائلا: "منذ لعبت في الزمالك لم تخلق أي مشكلة، وقلت لك نريد الاحتفاظ بك. التعاون عرض أولا 250 ألف دولار، أسألك للمرة الأخيرة عن رغبتك".واختتم مرتضى منصور حديثه للاعب قائلا: "أتمنى لك التوفيق، سأوافق فورا بشرط الحصول على المبلغ كاملا، وأن نحرر عقدا لكي تعود للزمالك حين ترجع إلى مصر".وقال موقع "في الغول" إن عقد مصطفى فتحي مع نادي التعاون السعودي سيكون لمدة 3 مواسم، فيما ينتهي العقد الحالي للاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.وكان مصطفى قد لعب في صفوف التعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة، حيث شارك مع الفريق السعودي في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102916/00/1029160099_432:0:4764:3249_1920x0_80_0_0_42289cc2d4ab4f2144e901c5f30c23f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

رئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو

19:37 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Lobna Tarekرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Lobna Tarek
تابعنا عبر
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، بيع اللاعب مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.
جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره مرتضى منصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الموافقة على انتقال مصطفى فتحي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى الفريق السعودي مقابل مليون دولار تسدد على دفعتين.
وظهر مرتضى في الفيديو يتحدث إلى اللاعب قائلا: "منذ لعبت في الزمالك لم تخلق أي مشكلة، وقلت لك نريد الاحتفاظ بك. التعاون عرض أولا 250 ألف دولار، أسألك للمرة الأخيرة عن رغبتك".
وتابع رئيس الزمالك: "لن أقف في طريقك، الزمالك يعتز بك ويريدك أن تكمل معه، ربما عقدك ليس كبيرا، لكني قلت لأمير مرتضى إن بمقدورنا زيادة العقد لكن يبدو أنك مصر تريد الاحتراف"، فيما رد اللاعب قائلا: "هذا بيتي أولا وأخيرا، حتى لو رحلت سأعود له".
واختتم مرتضى منصور حديثه للاعب قائلا: "أتمنى لك التوفيق، سأوافق فورا بشرط الحصول على المبلغ كاملا، وأن نحرر عقدا لكي تعود للزمالك حين ترجع إلى مصر".
وقال موقع "في الغول" إن عقد مصطفى فتحي مع نادي التعاون السعودي سيكون لمدة 3 مواسم، فيما ينتهي العقد الحالي للاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وكان مصطفى قد لعب في صفوف التعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة، حيث شارك مع الفريق السعودي في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (استراحة)18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:53 GMTانفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد
19:48 GMTهيئة الأرصاد تحذر المصريين من موجة برد حتى بداية الأسبوع المقبل... فيديو
19:39 GMTوزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
19:37 GMTرئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو
19:36 GMTعسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن حالة جبهات القتال في "شبوة" وأسباب غلق التحالف للطرق
19:28 GMTمسؤول إيراني يتحدث عن العلاقات مع السعودية ويكشف "خطأ الرياض الأكبر الذي لا يغتفر"
19:20 GMT"سطوة السلاح".. هل تغير المشهد السياسي القادم في العراق؟
19:11 GMTحمزة حمري تونسي يستعد للعالمية... بطولة "أكسنترا" السعودية أول الطريق... صور وفيديو
19:04 GMTالوصايا العشر للعناية بالشعر المصبوغ
18:44 GMTلأول مرة... السعودية تتأهل إلى الأولمبياد الشتوي في بكين
18:35 GMTأهداف مبارة تونس وموريتانيا 4 - صفر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
18:33 GMTهدف غريب يقود سيراليون لتعادل قاتل 2-2 مع ساحل العاج... فيديو
18:30 GMTبث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (استراحة)
18:05 GMTبايدن: احتجاز الرهائن في المعبد اليهودي "عمل إرهابي"
17:57 GMTالشرطة الأمريكية تحدد هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بتكساس
17:57 GMTنائب لبناني: قرار العودة إلى الحكومة جريء ولا يعني التخلي عن تصحيح المسار القضائي
17:53 GMTالاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا
17:40 GMTهل أنت واحد منهم؟... 6 عادات يمارسها الأذكياء
17:29 GMTمن حلب إلى باريس... موهوب سوري يعزف اللحن الأصيل على أعتاب برج "إيفل"... فيديو
17:04 GMTغرق امرأتين بسبب بركان يبعد عنهما 10 آلاف كيلومتر