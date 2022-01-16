رئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو

جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره مرتضى منصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الموافقة على انتقال مصطفى فتحي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى الفريق السعودي مقابل مليون دولار تسدد على دفعتين.وظهر مرتضى في الفيديو يتحدث إلى اللاعب قائلا: "منذ لعبت في الزمالك لم تخلق أي مشكلة، وقلت لك نريد الاحتفاظ بك. التعاون عرض أولا 250 ألف دولار، أسألك للمرة الأخيرة عن رغبتك".واختتم مرتضى منصور حديثه للاعب قائلا: "أتمنى لك التوفيق، سأوافق فورا بشرط الحصول على المبلغ كاملا، وأن نحرر عقدا لكي تعود للزمالك حين ترجع إلى مصر".وقال موقع "في الغول" إن عقد مصطفى فتحي مع نادي التعاون السعودي سيكون لمدة 3 مواسم، فيما ينتهي العقد الحالي للاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.وكان مصطفى قد لعب في صفوف التعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة، حيث شارك مع الفريق السعودي في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، بيع اللاعب مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي.
جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره مرتضى منصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الموافقة على انتقال مصطفى فتحي، البالغ من العمر 27 عاما، إلى الفريق السعودي مقابل مليون دولار تسدد على دفعتين.
وظهر مرتضى في الفيديو يتحدث إلى اللاعب قائلا: "منذ لعبت في الزمالك لم تخلق أي مشكلة، وقلت لك نريد الاحتفاظ بك. التعاون عرض أولا 250 ألف دولار، أسألك للمرة الأخيرة عن رغبتك".
وتابع رئيس الزمالك: "لن أقف في طريقك، الزمالك يعتز بك ويريدك أن تكمل معه، ربما عقدك ليس كبيرا، لكني قلت لأمير مرتضى إن بمقدورنا زيادة العقد لكن يبدو أنك مصر تريد الاحتراف"، فيما رد اللاعب قائلا: "هذا بيتي أولا وأخيرا، حتى لو رحلت سأعود له".
واختتم مرتضى منصور حديثه للاعب قائلا: "أتمنى لك التوفيق، سأوافق فورا بشرط الحصول على المبلغ كاملا، وأن نحرر عقدا لكي تعود للزمالك حين ترجع إلى مصر".
وقال موقع "في الغول" إن عقد مصطفى فتحي مع نادي التعاون السعودي سيكون لمدة 3 مواسم، فيما ينتهي العقد الحالي للاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وكان مصطفى قد لعب في صفوف التعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة، حيث شارك مع الفريق السعودي في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.