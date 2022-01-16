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https://arabic.sputniknews.com/20220116/رئيس-الوزراء-الأسترالي-يعلق-على-قرار-ترحيل-ديوكوفيتش-وغيابه-عن-بطولة-أستراليا-للتنس-1056260795.html
رئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس
رئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس
علق رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، على قرار القضاء في بلاده بترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم في لعبة التنس. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:22+0000
2022-01-16T09:22+0000
رياضة
فيروس كورونا
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وقال موريسون في بيان، "قررت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بكامل هيئتها اليوم بالإجماع رفض طلب السيد نوفاك ديوكوفيتش للمراجعة القضائية، والذي سعى إلى الطعن في قرار وزير الهجرة بإلغاء تأشيرته".وأضاف "تم اتخاذ قرار الإلغاء هذا لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وحسن النظام، على أساس أنه من المصلحة العامة القيام بذلك".ويأتي قرار السلطات الأسترالية على خلفية رفض ديوكوفيتش تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل مشاركته ببطولة َأستراليا المفتوحة للتنس.وكان منظمو دورة أستراليا المفتوحة منحوا اللاعب استثناء كونه غير ملقح، ليتسنى له المشاركة في البطولة، ولكن وزير الهجرة، أليكس هوك، أصدر قرارا بإلغاء تأشيرته لأنه فشل في تقديم المستندات المناسبة لتبرير الإعفاء، ما أعقبه احتجاز اللاعب في فندق للاجئين.وبذلك ينتهي مسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، وهو يتقاسم حاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/القضاء-الأسترالي-يقضي-بترحيل-ديوكوفيتش-لأسباب-صحية-1056258681.html
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رياضة, فيروس كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس

09:22 GMT 16.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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علق رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، على قرار القضاء في بلاده بترحيل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم في لعبة التنس.
وقال موريسون في بيان، "قررت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بكامل هيئتها اليوم بالإجماع رفض طلب السيد نوفاك ديوكوفيتش للمراجعة القضائية، والذي سعى إلى الطعن في قرار وزير الهجرة بإلغاء تأشيرته".
وأضاف "تم اتخاذ قرار الإلغاء هذا لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وحسن النظام، على أساس أنه من المصلحة العامة القيام بذلك".
وتابع "أرحب بقرار الحفاظ على حدودنا قوية، والحفاظ على سلامة الأستراليين".
ويأتي قرار السلطات الأسترالية على خلفية رفض ديوكوفيتش تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل مشاركته ببطولة َأستراليا المفتوحة للتنس.
لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
القضاء الأسترالي يقضي بترحيل ديوكوفيتش لأسباب صحية
08:11 GMT
وكان منظمو دورة أستراليا المفتوحة منحوا اللاعب استثناء كونه غير ملقح، ليتسنى له المشاركة في البطولة، ولكن وزير الهجرة، أليكس هوك، أصدر قرارا بإلغاء تأشيرته لأنه فشل في تقديم المستندات المناسبة لتبرير الإعفاء، ما أعقبه احتجاز اللاعب في فندق للاجئين.
وبذلك ينتهي مسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، وهو يتقاسم حاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.
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