رئيس الوزراء الأسترالي يعلق على قرار ترحيل ديوكوفيتش وغيابه عن بطولة أستراليا للتنس

وقال موريسون في بيان، "قررت المحكمة الفيدرالية الأسترالية بكامل هيئتها اليوم بالإجماع رفض طلب السيد نوفاك ديوكوفيتش للمراجعة القضائية، والذي سعى إلى الطعن في قرار وزير الهجرة بإلغاء تأشيرته".وأضاف "تم اتخاذ قرار الإلغاء هذا لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وحسن النظام، على أساس أنه من المصلحة العامة القيام بذلك".ويأتي قرار السلطات الأسترالية على خلفية رفض ديوكوفيتش تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل مشاركته ببطولة َأستراليا المفتوحة للتنس.وكان منظمو دورة أستراليا المفتوحة منحوا اللاعب استثناء كونه غير ملقح، ليتسنى له المشاركة في البطولة، ولكن وزير الهجرة، أليكس هوك، أصدر قرارا بإلغاء تأشيرته لأنه فشل في تقديم المستندات المناسبة لتبرير الإعفاء، ما أعقبه احتجاز اللاعب في فندق للاجئين.وبذلك ينتهي مسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، وهو يتقاسم حاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.
وكان منظمو دورة أستراليا المفتوحة منحوا اللاعب استثناء كونه غير ملقح، ليتسنى له المشاركة في البطولة، ولكن وزير الهجرة، أليكس هوك، أصدر قرارا بإلغاء تأشيرته لأنه فشل في تقديم المستندات المناسبة لتبرير الإعفاء، ما أعقبه احتجاز اللاعب في فندق للاجئين.
وبذلك ينتهي مسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، وهو يتقاسم حاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.