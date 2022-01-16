رئيس هيئة قناة السويس: من المتوقع إتمام مشروع توسيع القناة في يوليو 2023
© AFP 2021 / -حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021
© AFP 2021 / -
قال رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد إن من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة قطاعات من القناة بعد عامين من العمل في يوليو تموز 2023.
وكانت الهيئة أعلنت عن التعجيل بخطط لتمديد قناة ثانية ولتوسيع القناة بعد أن جنحت سفينة الحاويات إيفر جيفن وأغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع على هامش ندوة في دبي "المشروع سيكتمل في 24 شهرا. بدأنا في يوليو2021 وبإذن الله سننتهي في يوليو 2023".
وتمر السفن عبر القناة في قافلتين وقال ربيع إن تمديد القناة الثانية سيسمح بزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بواقع ست سفن لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
ومن المقرر وفقا للخطط المعلنة من قبل، توسعة 30 كيلومترا في أقصى جنوب القناة وهي المنطقة التي جنحت فيها السفينة إيفر جيفن وذلك بمقدار 40 مترا في اتجاه الشرق وزيادة عمقها من 66 قدما إلى 72 قدما.
وقال ربيع إن ذلك سيؤدي إلى تحسن قدرة السفن على المناورة بنسبة 28 في المئة في هذا الجزء الصعب من القناة.
وأضاف أن هيئة القناة وشركاتها تتولى المشروع بالكامل، وفقا لوكالة "رويترز".
وسئل ربيع عن شحنات الوقود والنفط الإيرانية العابرة للقناة رغم العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية فقال إنه لا تفرقة بين السفن فيما يتعلق بعلم الدولة المرفوع عليها وإن النفط الإيراني يمر عبر القناة.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع على هامش ندوة في دبي "المشروع سيكتمل في 24 شهرا. بدأنا في يوليو2021 وبإذن الله سننتهي في يوليو 2023".
وتمر السفن عبر القناة في قافلتين وقال ربيع إن تمديد القناة الثانية سيسمح بزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بواقع ست سفن لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
ومن المقرر وفقا للخطط المعلنة من قبل، توسعة 30 كيلومترا في أقصى جنوب القناة وهي المنطقة التي جنحت فيها السفينة إيفر جيفن وذلك بمقدار 40 مترا في اتجاه الشرق وزيادة عمقها من 66 قدما إلى 72 قدما.
وقال ربيع إن ذلك سيؤدي إلى تحسن قدرة السفن على المناورة بنسبة 28 في المئة في هذا الجزء الصعب من القناة.
وأضاف أن هيئة القناة وشركاتها تتولى المشروع بالكامل، وفقا لوكالة "رويترز".
وسئل ربيع عن شحنات الوقود والنفط الإيرانية العابرة للقناة رغم العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية فقال إنه لا تفرقة بين السفن فيما يتعلق بعلم الدولة المرفوع عليها وإن النفط الإيراني يمر عبر القناة.
3 يناير, 11:37 GMT