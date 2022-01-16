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https://arabic.sputniknews.com/20220116/راموس-يوجه-رسالة-إلى-جماهير-باريس-سان-جيرمان-بعد-عودته-إلى-حديقة-الأمراء-1056276131.html
راموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
راموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
وجه سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة إلى جماهير فريقه بعد فوزه على نادي بريست في الدوري الفرنسي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:05+0000
2022-01-16T15:05+0000
2022-01-16T15:05+0000
رياضة
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وفاز باريس سان جيرمان، على فريق بريست بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 للموسم الحالي من الدوري الفرنسي.وعقب المباراة، قال راموس، على صفحته الرسمية على "تويتر" في رسالة عبر فيها عن سعادته بنتيجة المباراة التي أضافت إلى رصيد فريقه 3 نقاط.وكتب راموس: "تحقيق 3 نقاط في هذه المباراة مع فريقي وعلى ملعبنا يجعلني أشعر بالسعادة… شكرا لحبكم… أتمنى أن نعود قريبا".يذكر أن هذه هي أول مباراة يشارك فيها سيرجيو راموس بعد عودته من الإصابة، حيث أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، الذي يمثل معقل باريس سان جيرمان.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/أول-تعليق-من-راموس-حول-المواجهة-المرتقبة-بين-سان-جيرمان-وريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا-1053911534.html
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رياضة
راموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
وجه سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة إلى جماهير فريقه بعد فوزه على نادي بريست في الدوري الفرنسي.
وفاز باريس سان جيرمان، على فريق بريست بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 للموسم الحالي من
الدوري الفرنسي
.
وعقب المباراة، قال راموس، على صفحته الرسمية على "تويتر" في رسالة عبر فيها عن سعادته
بنتيجة المباراة
التي أضافت إلى رصيد فريقه 3 نقاط.
14 ديسمبر 2021, 07:03 GMT
وكتب راموس: "تحقيق 3 نقاط في هذه المباراة مع فريقي وعلى ملعبنا يجعلني أشعر بالسعادة… شكرا لحبكم… أتمنى أن نعود قريبا".
يذكر أن هذه هي أول مباراة
يشارك فيها سيرجيو راموس
بعد عودته من الإصابة، حيث أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، الذي يمثل معقل باريس سان جيرمان.