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راموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
راموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"
وجه سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة إلى جماهير فريقه بعد فوزه على نادي بريست في الدوري الفرنسي. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:05+0000
2022-01-16T15:05+0000
رياضة
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وفاز باريس سان جيرمان، على فريق بريست بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 للموسم الحالي من الدوري الفرنسي.وعقب المباراة، قال راموس، على صفحته الرسمية على "تويتر" في رسالة عبر فيها عن سعادته بنتيجة المباراة التي أضافت إلى رصيد فريقه 3 نقاط.وكتب راموس: "تحقيق 3 نقاط في هذه المباراة مع فريقي وعلى ملعبنا يجعلني أشعر بالسعادة… شكرا لحبكم… أتمنى أن نعود قريبا".يذكر أن هذه هي أول مباراة يشارك فيها سيرجيو راموس بعد عودته من الإصابة، حيث أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، الذي يمثل معقل باريس سان جيرمان.
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رياضة

راموس يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان بعد عودته إلى "حديقة الأمراء"

15:05 GMT 16.01.2022
© REUTERS / SUSANA VERAسيرخيو راموس
سيرخيو راموس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / SUSANA VERA
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وجه سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة إلى جماهير فريقه بعد فوزه على نادي بريست في الدوري الفرنسي.
وفاز باريس سان جيرمان، على فريق بريست بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 21 للموسم الحالي من الدوري الفرنسي.
وعقب المباراة، قال راموس، على صفحته الرسمية على "تويتر" في رسالة عبر فيها عن سعادته بنتيجة المباراة التي أضافت إلى رصيد فريقه 3 نقاط.
الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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وكتب راموس: "تحقيق 3 نقاط في هذه المباراة مع فريقي وعلى ملعبنا يجعلني أشعر بالسعادة… شكرا لحبكم… أتمنى أن نعود قريبا".
يذكر أن هذه هي أول مباراة يشارك فيها سيرجيو راموس بعد عودته من الإصابة، حيث أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، الذي يمثل معقل باريس سان جيرمان.
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