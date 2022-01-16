رد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AP Photo / Jon Gambrell
افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الدورة الـ31 لمعرض الكتاب الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وهو يتوقف أثناء تجوله في المعرض من أجل الاستماع لموسيقى من عازف البيانو، علي هميم.
وما أن أدرك هميم رؤيته لأمير قطر حتى توقف عن العزف، ولكن الأخير طلب منه استكمال العزف قائلا له "أكمل أكمل".
فيديو| حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشرف جناح وزارة الثقافة ومقر مركز شؤون الموسيقى، مستمعا لمقطوعة من عزف الفنان علي هميم.#معرض_الدوحة_الدولي_للكتاب @musicaffairss pic.twitter.com/8m91i4h53J— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 16, 2022
وأكد وزير الثقافة القطري، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ31 وعرسه الـ50 هو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر، تحت رعاية أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
تشريف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى @TamimBinHamad لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 31 وعرسه الـ 50، وهو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر وتحت رعاية سموه ودعمه لنهضة الثقافة وتوطين الكتاب في قطر— عبدالرحمن بن حمد آل ثاني (@ahjh_althani) January 16, 2022
تحت شعار "العلم نور" pic.twitter.com/rH95vuxWbh
وتحمل النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب شعار "العلم نور".
واختيرت أمريكا ضيف شرف النسخة الحالية للمعرض، بمناسبة العام القفاي قطر-أمريكا 2021، وقام أمير قطر بزيارة جناحها، واطلع على عدد من الكتب والإصدارات الأمريكية.