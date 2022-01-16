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https://arabic.sputniknews.com/20220116/رد-فعل-أمير-قطر-بعد-توقف-فنان-عن-العزف-على-البيانو-عقب-رؤيته-فيديو-1056270575.html
رد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو
رد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو
افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الدورة الـ31 لمعرض الكتاب الدولي في ‏العاصمة القطرية الدوحة.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T13:11+0000
2022-01-16T13:11+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وهو يتوقف أثناء تجوله في المعرض من أجل الاستماع لموسيقى من عازف البيانو، علي هميم.وما أن أدرك هميم رؤيته لأمير قطر حتى توقف عن العزف، ولكن الأخير طلب منه استكمال العزف قائلا له "أكمل أكمل".وأكد وزير الثقافة القطري، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ31 وعرسه الـ50 هو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر، تحت رعاية أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وتحمل النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب شعار "العلم نور".واختيرت أمريكا ضيف شرف النسخة الحالية للمعرض، بمناسبة العام القفاي قطر-أمريكا 2021، وقام أمير قطر بزيارة جناحها، واطلع على عدد من الكتب والإصدارات الأمريكية.
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

رد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو

13:11 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AP Photo / Jon Gambrell
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افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الدورة الـ31 لمعرض الكتاب الدولي في ‏العاصمة القطرية الدوحة.‏
ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وهو يتوقف أثناء تجوله في المعرض من أجل الاستماع لموسيقى من عازف البيانو، علي هميم.
وما أن أدرك هميم رؤيته لأمير قطر حتى توقف عن العزف، ولكن الأخير طلب منه استكمال العزف قائلا له "أكمل أكمل".
وأكد وزير الثقافة القطري، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ31 وعرسه الـ50 هو أكبر معرض للكتاب يقام في قطر، تحت رعاية أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتحمل النسخة الـ31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب شعار "العلم نور".
واختيرت أمريكا ضيف شرف النسخة الحالية للمعرض، بمناسبة العام القفاي قطر-أمريكا 2021، وقام أمير قطر بزيارة جناحها، واطلع على عدد من الكتب والإصدارات الأمريكية.
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