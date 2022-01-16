تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/ريال-مدريد-يتوج-بكأس-السوبر-الإسباني-بعد-فوزه-على-أتليتك-بلباو-بثنائية-في-السعودية-فيديو-1056291109.html
ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية في السعودية... فيديو
ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية في السعودية... فيديو
توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T20:46+0000
2022-01-16T20:46+0000
ريال مدريد
كأس السوبر الإسباني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053868992_0:162:2300:1456_1920x0_80_0_0_59de8b35996b674825e3cccf06f0fc2e.jpg
أحرز اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 38 من زمن المباراة، فيما عزز كريم بنزيمة فوز الميرينغي بالهدف الثاني في الدقيقة 52، من ركلة جزاء حصل عليها.وكاد راؤول جارسيا، أن يقلص الفارق لأتلتيك بيلباو في الدقائق الأخيرة لكنه أهدر ركلة جزاء، تسبب فيها إيدر ميليتاو وتعرض بسببها للطرد.وكان ريال مدريد نجح في الوصول للمباراة النهائية بعدما أطاح بغريمه برشلونة من نصف النهائي عقب التغلب عليه بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، فيما تأهل أتلتيك بيلباو إلى النهائي بعدما أقصى أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2-1 في المربع الذهبي.وبهذا الفوز، توج ريال مدريد باللقب للمرة 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا، فيما توقف أتليتك بلباو عند 3 مرات فقط.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053868992_154:0:2238:1563_1920x0_80_0_0_e79f82871bb58d4bb9dacc62ddbae80b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ريال مدريد, كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية في السعودية... فيديو

20:46 GMT 16.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية
مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
تابعنا عبر
توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
أحرز اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 38 من زمن المباراة، فيما عزز كريم بنزيمة فوز الميرينغي بالهدف الثاني في الدقيقة 52، من ركلة جزاء حصل عليها.
وكاد راؤول جارسيا، أن يقلص الفارق لأتلتيك بيلباو في الدقائق الأخيرة لكنه أهدر ركلة جزاء، تسبب فيها إيدر ميليتاو وتعرض بسببها للطرد.
وكان ريال مدريد نجح في الوصول للمباراة النهائية بعدما أطاح بغريمه برشلونة من نصف النهائي عقب التغلب عليه بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، فيما تأهل أتلتيك بيلباو إلى النهائي بعدما أقصى أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2-1 في المربع الذهبي.
وبهذا الفوز، توج ريال مدريد باللقب للمرة 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا، فيما توقف أتليتك بلباو عند 3 مرات فقط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:25 GMTملخص مباراة غينيا الاستوائية والجزائر (1-0) في كأس أمم أفريقيا... فيديو
21:24 GMTاكتشاف متغير جيني يحمي من العدوى الشديدة لكورونا
20:58 GMTفرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقا للسلام في الخرطوم
20:55 GMTبلينكن يؤكد للودريان استعداد واشنطن "للرد بقوة" على أي "عدوان روسي" محتمل ضد أوكرانيا
20:51 GMTاندلاع حريق هائل بمخزن خردة في القاهرة... فيديو
20:46 GMTريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية في السعودية... فيديو
20:40 GMTأمريكا تحذر إيران: الوقت ينفد أمامكم ومصممون على منعكم من امتلاك سلاح نووي
20:23 GMTقائد عمليات بغداد يؤكد وقوع انفجارين وسط العاصمة العراقية وإصابة شخصين
20:20 GMTحيتان أوركا قاتلة تنقذ حوتا أحدبا من الشباك... مشهد "لا يصدق" من عالم الطبيعة
20:15 GMTوزير خارجية سوداني سابق وآخرون يبدؤون إضرابا عن الطعام ويضعون شرطا لإيقافه
20:10 GMTخبراء يكشفون أسباب تفاقم عجز السيولة بالمغرب
19:53 GMTانفجار عبوتين ناسفتين وسط العاصمة العراقية بغداد
19:48 GMTهيئة الأرصاد تحذر المصريين من موجة برد حتى بداية الأسبوع المقبل... فيديو
19:39 GMTوزير الخارجية اليمني يؤكد أهمية استثمار العلاقات مع روسيا في بناء شراكة قوية
19:37 GMTرئيس الزمالك المصري يعلن بيع مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي... فيديو
19:36 GMTعسكري يمني يكشف لـ"سبوتنيك" عن حالة جبهات القتال في "شبوة" وأسباب غلق التحالف للطرق
19:28 GMTمسؤول إيراني يتحدث عن العلاقات مع السعودية ويكشف "خطأ الرياض الأكبر الذي لا يغتفر"
19:20 GMT"سطوة السلاح".. هل تغير المشهد السياسي القادم في العراق؟
19:11 GMTحمزة حمري تونسي يستعد للعالمية... بطولة "أكسنترا" السعودية أول الطريق... صور وفيديو
19:04 GMTالوصايا العشر للعناية بالشعر المصبوغ