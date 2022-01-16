ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتليتك بلباو بثنائية في السعودية... فيديو

أحرز اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 38 من زمن المباراة، فيما عزز كريم بنزيمة فوز الميرينغي بالهدف الثاني في الدقيقة 52، من ركلة جزاء حصل عليها.وكاد راؤول جارسيا، أن يقلص الفارق لأتلتيك بيلباو في الدقائق الأخيرة لكنه أهدر ركلة جزاء، تسبب فيها إيدر ميليتاو وتعرض بسببها للطرد.وكان ريال مدريد نجح في الوصول للمباراة النهائية بعدما أطاح بغريمه برشلونة من نصف النهائي عقب التغلب عليه بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، فيما تأهل أتلتيك بيلباو إلى النهائي بعدما أقصى أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2-1 في المربع الذهبي.وبهذا الفوز، توج ريال مدريد باللقب للمرة 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا، فيما توقف أتليتك بلباو عند 3 مرات فقط.
وكان ريال مدريد نجح في الوصول للمباراة النهائية بعدما أطاح بغريمه برشلونة من نصف النهائي عقب التغلب عليه بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، فيما تأهل أتلتيك بيلباو إلى النهائي بعدما أقصى أتلتيكو مدريد بالفوز عليه 2-1 في المربع الذهبي.
وبهذا الفوز، توج ريال مدريد باللقب للمرة 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا، فيما توقف أتليتك بلباو عند 3 مرات فقط.