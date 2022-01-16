https://arabic.sputniknews.com/20220116/سكان-مالي-ينظمون-مسيرة-حاشدة-دعما-لسياسات-روسيا-في-بلادهم-1056256473.html

سكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم

سكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم

نظم مواطنون في دولة مالي الأفريقية مسيرة حاشدة في العاصمة باماكو، وذلك دعما لتوجهات روسيا الداعمة لقضايا بلادهم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T06:33+0000

2022-01-16T06:33+0000

2022-01-16T06:33+0000

روسيا

العالم

مالي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049148530_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_496def9b38c4a826cb80edf0d96de622.jpg

وقال رئيس منظمة القيادات الشبابية، الشيخ عمر سومانو، لوكالة "سبوتنيك": "العديد من الماليين يعتبرون أن روسيا يمكن أن تساعد في حل المشاكل الموجودة في البلاد". وأكد سومانو أن آلاف الأشخاص شاركوا في التظاهرة المنظمة في العاصمة باماكو، حيث شارك في التحركات المختلفة حوالي ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص في مالي. وقال سومانو: "يجب القول إنهم طالبوا في البداية برفع عقوبات الإيكواس، بالإضافة إلى أن الناس يؤيدون التعاون بين مالي وروسيا، وهناك الكثيرون ممن يدعمونه".وحمل المتظاهرون خلال التحرك ملصقات شكروا فيها روسيا وجهودها المبذولة في مالي، حيث ساروا يرددون شعارات إيجابية عن العلاقة مع الدول الأخرى المساهمة والمساعدة. وأضاف رئيس المنظمة الشبابية قائلا إن "المشاعر المعادية للفرنسيين كانت موجودة في المسيرات، لأن الناس يعتقدون أن فرنسا كانت مصدر مشكلة مالي، والمتمردون اليوم في مالي يعملون بالاتحاد مع فرنسا نفسها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الحل يمكن أن يأتي من روسيا".وقال سومانو إنه "بفضل روسيا أصبح الجيش المالي سريعًا وأكثر قوة وقدرة على المواجهة ومقاومة الإرهابيين والمتمردين".وذكرت وكالة "فرانس برس"، يوم أمس الجمعة، أن آلاف المواطنين الماليين خرجوا للاحتجاجات في مدن مختلفة من البلاد، حيث نددوا بالعقوبات الصارمة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, مالي