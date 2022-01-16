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سكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم
سكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم
نظم مواطنون في دولة مالي الأفريقية مسيرة حاشدة في العاصمة باماكو، وذلك دعما لتوجهات روسيا الداعمة لقضايا بلادهم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T06:33+0000
2022-01-16T06:33+0000
روسيا
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مالي
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وقال رئيس منظمة القيادات الشبابية، الشيخ عمر سومانو، لوكالة "سبوتنيك": "العديد من الماليين يعتبرون أن روسيا يمكن أن تساعد في حل المشاكل الموجودة في البلاد". وأكد سومانو أن آلاف الأشخاص شاركوا في التظاهرة المنظمة في العاصمة باماكو، حيث شارك في التحركات المختلفة حوالي ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص في مالي. وقال سومانو: "يجب القول إنهم طالبوا في البداية برفع عقوبات الإيكواس، بالإضافة إلى أن الناس يؤيدون التعاون بين مالي وروسيا، وهناك الكثيرون ممن يدعمونه".وحمل المتظاهرون خلال التحرك ملصقات شكروا فيها روسيا وجهودها المبذولة في مالي، حيث ساروا يرددون شعارات إيجابية عن العلاقة مع الدول الأخرى المساهمة والمساعدة. وأضاف رئيس المنظمة الشبابية قائلا إن "المشاعر المعادية للفرنسيين كانت موجودة في المسيرات، لأن الناس يعتقدون أن فرنسا كانت مصدر مشكلة مالي، والمتمردون اليوم في مالي يعملون بالاتحاد مع فرنسا نفسها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الحل يمكن أن يأتي من روسيا".وقال سومانو إنه "بفضل روسيا أصبح الجيش المالي سريعًا وأكثر قوة وقدرة على المواجهة ومقاومة الإرهابيين والمتمردين".وذكرت وكالة "فرانس برس"، يوم أمس الجمعة، أن آلاف المواطنين الماليين خرجوا للاحتجاجات في مدن مختلفة من البلاد، حيث نددوا بالعقوبات الصارمة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
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روسيا, العالم, مالي

سكان مالي ينظمون مسيرة حاشدة دعما لسياسات روسيا في بلادهم

06:33 GMT 16.01.2022
© AP Photoالماليون يتظاهرون ضد فرنسا، ودعمًا لروسيا في الذكرى الستين لاستقلال جمهورية مالي في عام 1960 في باماكو، مالي 22 سبتمبر 2020
الماليون يتظاهرون ضد فرنسا، ودعمًا لروسيا في الذكرى الستين لاستقلال جمهورية مالي في عام 1960 في باماكو، مالي 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo
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نظم مواطنون في دولة مالي الأفريقية مسيرة حاشدة في العاصمة باماكو، وذلك دعما لتوجهات روسيا الداعمة لقضايا بلادهم.
وقال رئيس منظمة القيادات الشبابية، الشيخ عمر سومانو، لوكالة "سبوتنيك": "العديد من الماليين يعتبرون أن روسيا يمكن أن تساعد في حل المشاكل الموجودة في البلاد".
وأكد سومانو أن آلاف الأشخاص شاركوا في التظاهرة المنظمة في العاصمة باماكو، حيث شارك في التحركات المختلفة حوالي ثلاثة إلى أربعة آلاف شخص في مالي.
وقال سومانو: "يجب القول إنهم طالبوا في البداية برفع عقوبات الإيكواس، بالإضافة إلى أن الناس يؤيدون التعاون بين مالي وروسيا، وهناك الكثيرون ممن يدعمونه".
وحمل المتظاهرون خلال التحرك ملصقات شكروا فيها روسيا وجهودها المبذولة في مالي، حيث ساروا يرددون شعارات إيجابية عن العلاقة مع الدول الأخرى المساهمة والمساعدة.
وأضاف رئيس المنظمة الشبابية قائلا إن "المشاعر المعادية للفرنسيين كانت موجودة في المسيرات، لأن الناس يعتقدون أن فرنسا كانت مصدر مشكلة مالي، والمتمردون اليوم في مالي يعملون بالاتحاد مع فرنسا نفسها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الحل يمكن أن يأتي من روسيا".
وقال سومانو إنه "بفضل روسيا أصبح الجيش المالي سريعًا وأكثر قوة وقدرة على المواجهة ومقاومة الإرهابيين والمتمردين".
وذكرت وكالة "فرانس برس"، يوم أمس الجمعة، أن آلاف المواطنين الماليين خرجوا للاحتجاجات في مدن مختلفة من البلاد، حيث نددوا بالعقوبات الصارمة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
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