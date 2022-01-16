سلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور

القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد، "أنهى سلاح الجو تمرينه الجوي والذي أطلق عليه اسم (صقور الصحراء) في الـ 13 من الشهر الجاري مع قوات سلاح الجو التابع للقيادة الأمريكية في وسط أوروبا AFCENT".وأضاف أدرعي أن "التمرين جرى في قاعدة عوفدا الجوية [جنوبي إسرائيل] حيث شارك فيها كل من: سرب 122، وسرب 199، وسرب 115 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وسرب FS 55TH الأمريكية، المشغلة لطائرات إف 16 الحربية".وتابع "يعتبر هذا التمرين خطوة إضافية مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي - الدولي بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي لتهيئة الاستعداد والجهوزية القتالية".
أنهى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا عسكريا مشتركا مع القوات الجوية الأمريكية التابعة للقيادة الوسطى في أوروبا.
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد، "أنهى سلاح الجو تمرينه الجوي والذي أطلق عليه اسم (صقور الصحراء) في الـ 13 من الشهر الجاري مع قوات سلاح الجو التابع للقيادة الأمريكية في وسط أوروبا AFCENT".
هل رأيتم كيف تحلق الصقور عاليًا؟ ما عليكم الا أن تشاهدوا هذه الصور من التمرين الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي مع AFCENT قيادة القوات الأمريكية وسط أوروبا والذي حمل اسم *صقور الصحراء* والهدف؟ مواجهة التهديدات وتعزيز التعاون الاستراتيجي. شو رأيكم؟ #شاركونيpic.twitter.com/sdSoYXhNWE