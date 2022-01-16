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سلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور
سلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور
أنهى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا عسكريا مشتركا مع القوات الجوية الأمريكية التابعة للقيادة الوسطى في أوروبا. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T14:59+0000
2022-01-16T14:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد، "أنهى سلاح الجو تمرينه الجوي والذي أطلق عليه اسم (صقور الصحراء) في الـ 13 من الشهر الجاري مع قوات سلاح الجو التابع للقيادة الأمريكية في وسط أوروبا AFCENT".وأضاف أدرعي أن "التمرين جرى في قاعدة عوفدا الجوية [جنوبي إسرائيل] حيث شارك فيها كل من: سرب 122، وسرب 199، وسرب 115 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وسرب FS 55TH الأمريكية، المشغلة لطائرات إف 16 الحربية".وتابع "يعتبر هذا التمرين خطوة إضافية مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي - الدولي بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي لتهيئة الاستعداد والجهوزية القتالية".
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

سلاح الجو الإسرائيلي ينهي مناورات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية... صور

14:59 GMT 16.01.2022
© REUTERS / US AIR FORCEتدريبات "Red Flag"العسكرية في الولايات المتحدة
تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / US AIR FORCE
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أنهى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا عسكريا مشتركا مع القوات الجوية الأمريكية التابعة للقيادة الوسطى في أوروبا.
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد، "أنهى سلاح الجو تمرينه الجوي والذي أطلق عليه اسم (صقور الصحراء) في الـ 13 من الشهر الجاري مع قوات سلاح الجو التابع للقيادة الأمريكية في وسط أوروبا AFCENT".
وأضاف أدرعي أن "التمرين جرى في قاعدة عوفدا الجوية [جنوبي إسرائيل] حيث شارك فيها كل من: سرب 122، وسرب 199، وسرب 115 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وسرب FS 55TH الأمريكية، المشغلة لطائرات إف 16 الحربية".
وأوضح أن "سلاح الجو الإسرائيلي تدرب مع نظيره الأمريكي على كيفية مواجهة التحديات المشتركة من تهديدات جوية وتنفيذ غارات جوية، من أجل اكتساب الخبرة والتعلم وتعزيز التعاون المشترك".
وتابع "يعتبر هذا التمرين خطوة إضافية مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي - الدولي بين إسرائيل وسلاح الجو الأمريكي لتهيئة الاستعداد والجهوزية القتالية".
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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