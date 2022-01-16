تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220116/سياسي-يوضح-ماذا-يعني-قرار-حزب-الله-وحركة-أمل-العودة-لجلسات-الحكومة-اللبنانية-1056270295.html
سياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية
سياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية
قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، جورج عدوان، إن قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية، "لا علاقة له بالتخلي عن مطلبهما بشأن استبعاد قاضي... 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T13:09+0000
2022-01-16T13:09+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1050105945_0:19:3073:1747_1920x0_80_0_0_a8a43592606ba5a7f03dc556e03ef21b.jpg
وأرجع السياسي اللبناني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، ذلك إلى أن "البيان لم يتضمن العودة كليا إلى مجلس الوزراء، وكأن العودة لمعالجة مواضيع معينة كالموازنة والوضع النقدي حتى يبقوا على الضغط فيما يخص تغيير المحقق العدلي القاضي بيطار".وأوضح أن "الوضع المعيشي والشعبي الضاغط جدا وصورة التعطيل التي تحمل المسؤولية لحركة أمل وحزب الله في تعطيل جلسات الحكومة وتسيير قضايا الناس الحياتية، أصبحت تضع الثنائي في مواجهة حياة الناس".وأضاف: "هذا أمر عشية الانتخابات اللبنانية يضعهما تحت ضغط شعبي كبير، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وقيمة النقد اللبناني، وبالتالي بات صعبا مواجهة الضغط الشعبي الذي يؤكد أنهما يعطلان مسيرة تحسين الأوضاع أو معالجاتها".ولفت إلى أن الأمر الآخر الذي جعل الثنائي يعلن العودة لاجتماعات الحكومة، "يتعلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه بدون موازنة لسنة 2022 لا يمكن الاستمرار بالمحادثات وأيضا في ظل عدم اجتماع الحكومة".وكان "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، أعلنا الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة، مشيرا إلى أنه "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة".
https://arabic.sputniknews.com/20220115/حزب-الله-وحركة-أمل-في-لبنان-يوافقان-على-حضور-جلسات-الحكومة-بعد-توقف-دام-3-أشهر-1056244707.html
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1050105945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0944f59f6e3eec2b8c19846e1cb7aa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, لبنان

سياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية

13:09 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يصل إلى قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، جورج عدوان، إن قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية، "لا علاقة له بالتخلي عن مطلبهما بشأن استبعاد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت".
وأرجع السياسي اللبناني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، ذلك إلى أن "البيان لم يتضمن العودة كليا إلى مجلس الوزراء، وكأن العودة لمعالجة مواضيع معينة كالموازنة والوضع النقدي حتى يبقوا على الضغط فيما يخص تغيير المحقق العدلي القاضي بيطار".
وأوضح أن "الوضع المعيشي والشعبي الضاغط جدا وصورة التعطيل التي تحمل المسؤولية لحركة أمل وحزب الله في تعطيل جلسات الحكومة وتسيير قضايا الناس الحياتية، أصبحت تضع الثنائي في مواجهة حياة الناس".
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر
أمس, 17:50 GMT
وأضاف: "هذا أمر عشية الانتخابات اللبنانية يضعهما تحت ضغط شعبي كبير، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وقيمة النقد اللبناني، وبالتالي بات صعبا مواجهة الضغط الشعبي الذي يؤكد أنهما يعطلان مسيرة تحسين الأوضاع أو معالجاتها".
ولفت إلى أن الأمر الآخر الذي جعل الثنائي يعلن العودة لاجتماعات الحكومة، "يتعلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه بدون موازنة لسنة 2022 لا يمكن الاستمرار بالمحادثات وأيضا في ظل عدم اجتماع الحكومة".
وكان "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، أعلنا الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة، مشيرا إلى أنه "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:54 GMTإيران تصنع ربوتا يمكنه إصلاح خطوط الأنابيب تحت الأرض دون حفر
13:52 GMTعنصران غذائيان يمنحان الكبد الحماية من الفيروسات والسموم
13:42 GMTحزب الله وحركة أمل يوافقان على حضور جلسات الحكومة اللبنانية
13:40 GMTوزير التخطيط الأردني: 425 ألف عاطل عن العمل في البلاد
13:29 GMTإسرائيل وأمريكا تجريان تدريبا عسكريا لمواجهة التهديدات المشتركة
13:28 GMTكاظم الساهر يعلق على شائعة وفاته... بعد رحيل شقيقه
13:27 GMTوزير الزراعة الفلسطيني يزور محطة البحوث العلمية في ريف درعا جنوب سوريا... صور
13:23 GMTوزير الاتصالات اللبناني يكشف أسباب الانقطاع المستمر في الاتصالات
13:16 GMTالمختبرات البيولوجية الأمريكية تدق أبواب روسيا بعد انتشارها في دول الاتحاد السوفياتي السابق
13:11 GMTرد فعل أمير قطر بعد توقف فنان عن العزف على البيانو عقب رؤيته... فيديو
13:11 GMTالعاهلان المغربي والأردني يبعثان برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي
13:09 GMTسياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية
13:08 GMTدراسة: مركز الأرض يبرد بسرعة "لم نتوقعها" تقرب من مصيرها الحزين كجيرانها... صور وفيديو
13:06 GMTاللبنانيون.. بين عنجهية ومكابرة السياسيين والقحط المعيشي
13:03 GMTبعد إعلان تسليمها للجيش الروسي ... صواريخ "غيبكا إس" تصنع نهاية طائرات العدو المسيرة
12:58 GMTما المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم مع تلاشي تأثير الجائحة؟
12:49 GMTخبير يوضح سبب حدوث الأورام الدموية بعد الإصابة بفيروس كورونا
12:48 GMTمجلس الشيوخ المصري يرفض مقترحا بمنح الأب إجازة "رعاية مولود"
12:41 GMTعلماء: توقعوا المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق بعد "أوميكرون"‏
12:38 GMTمصدر: زيارة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى روسيا قيد الإعداد