https://arabic.sputniknews.com/20220116/سياسي-يوضح-ماذا-يعني-قرار-حزب-الله-وحركة-أمل-العودة-لجلسات-الحكومة-اللبنانية-1056270295.html

سياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية

سياسي يوضح ماذا يعني قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية

قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، جورج عدوان، إن قرار حزب الله وحركة أمل العودة لجلسات الحكومة اللبنانية، "لا علاقة له بالتخلي عن مطلبهما بشأن استبعاد قاضي... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T13:09+0000

2022-01-16T13:09+0000

2022-01-16T13:09+0000

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وأرجع السياسي اللبناني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، ذلك إلى أن "البيان لم يتضمن العودة كليا إلى مجلس الوزراء، وكأن العودة لمعالجة مواضيع معينة كالموازنة والوضع النقدي حتى يبقوا على الضغط فيما يخص تغيير المحقق العدلي القاضي بيطار".وأوضح أن "الوضع المعيشي والشعبي الضاغط جدا وصورة التعطيل التي تحمل المسؤولية لحركة أمل وحزب الله في تعطيل جلسات الحكومة وتسيير قضايا الناس الحياتية، أصبحت تضع الثنائي في مواجهة حياة الناس".وأضاف: "هذا أمر عشية الانتخابات اللبنانية يضعهما تحت ضغط شعبي كبير، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وقيمة النقد اللبناني، وبالتالي بات صعبا مواجهة الضغط الشعبي الذي يؤكد أنهما يعطلان مسيرة تحسين الأوضاع أو معالجاتها".ولفت إلى أن الأمر الآخر الذي جعل الثنائي يعلن العودة لاجتماعات الحكومة، "يتعلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه بدون موازنة لسنة 2022 لا يمكن الاستمرار بالمحادثات وأيضا في ظل عدم اجتماع الحكومة".وكان "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، أعلنا الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة، مشيرا إلى أنه "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة".

https://arabic.sputniknews.com/20220115/حزب-الله-وحركة-أمل-في-لبنان-يوافقان-على-حضور-جلسات-الحكومة-بعد-توقف-دام-3-أشهر-1056244707.html

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