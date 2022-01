https://arabic.sputniknews.com/20220116/سيلين-ديون-تضطر-لإلغاء-حفلاتها-الغنائية-بسبب-ظروفها-الصحية-وتعافيها-البطيء-1056265077.html

سيلين ديون تضطر لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب ظروفها الصحية ‏وتعافيها البطيء

أُجبرت نجمة الغناء الكندية، سيلين ديون، على إلغاء حفلاتها الغنائية المتبقية في أمريكا الشمالية، ضمن ‏من جولتها العالمية، بسبب ظروفها الصحية.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T11:23+0000

2022-01-16T11:23+0000

2022-01-16T11:23+0000

مجتمع

منوعات

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1056264918_0:73:1465:897_1920x0_80_0_0_d7fd2f10410695c45802a143157555dc.jpg

وقالت ديون (53 عاما) في بيان رسمي، أمس السبت، إنها قررت إلغاء عروضها الغنائية بسبب التعافي البطيء من "التشنجات العضلية الشديدة والمستمرة".وأشارت إلى أن العروض التي تمت إعادة جدولتها مسبقًا في الفترة من 9 مارس/ آذار إلى 22 نيسان/ أبريل المقبلين، والبالغ عددها 16 حفلة قد تم إلغاؤها.وقالت: "كنت أتمنى حقا أن أكون على ما يرام الآن، لكني أفترض أنني يجب أن أتحلى أكثر بالصبر وأتبع النظام الذي يصفه أطبائي".وتابعت صاحبة الأغنية الشهيرة "My Heart will Go On"، من فيلم "تيتانيك": "سأكون سعيدة للغاية للعودة إلى صحتي على أكمل وجه، وكذلك تجاوزنا جميعا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى، وفي غضون ذلك تأثرت للغاية بكل كلمات التشجيع التي أرسلها لي الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، إنني أشعر بحبكم ودعمكم وهذا يعني العالم بالنسبة لي".وتأتي الإلغاءات بعد أقل من 3 أشهر من اضطرار سيلين ديون على تأجيل عروضها الغنائية في مسرح ريزورتس وورلد الجديد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مرة أخرى، بسبب "تقلصات عضلية شديدة ومستمرة".وكانت سيلين ديون أكملت بالفعل إحياء 52 عرضا موسيقيا من الجولة، قبل أن يغلق الوباء العالم مرة أخرى في مارس 2020.ومع انفتاح العالم ببطء ولكن بثبات مرة أخرى، كانت ديون تأمل في العودة إلى مسارها، لكن تعافيها كان بطيئا.

