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https://arabic.sputniknews.com/20220116/سيلين-ديون-تضطر-لإلغاء-حفلاتها-الغنائية-بسبب-ظروفها-الصحية-وتعافيها-البطيء-1056265077.html
سيلين ديون تضطر لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب ظروفها الصحية ‏وتعافيها البطيء
سيلين ديون تضطر لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب ظروفها الصحية ‏وتعافيها البطيء
أُجبرت نجمة الغناء الكندية، سيلين ديون، على إلغاء حفلاتها الغنائية المتبقية في أمريكا الشمالية، ضمن ‏من جولتها العالمية، بسبب ظروفها الصحية.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:23+0000
2022-01-16T11:23+0000
مجتمع
منوعات
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وقالت ديون (53 عاما) في بيان رسمي، أمس السبت، إنها قررت إلغاء عروضها الغنائية بسبب التعافي البطيء من "التشنجات العضلية الشديدة والمستمرة".وأشارت إلى أن العروض التي تمت إعادة جدولتها مسبقًا في الفترة من 9 مارس/ آذار إلى 22 نيسان/ أبريل المقبلين، والبالغ عددها 16 حفلة قد تم إلغاؤها.وقالت: "كنت أتمنى حقا أن أكون على ما يرام الآن، لكني أفترض أنني يجب أن أتحلى أكثر بالصبر وأتبع النظام الذي يصفه أطبائي".وتابعت صاحبة الأغنية الشهيرة "My Heart will Go On"، من فيلم "تيتانيك": "سأكون سعيدة للغاية للعودة إلى صحتي على أكمل وجه، وكذلك تجاوزنا جميعا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى، وفي غضون ذلك تأثرت للغاية بكل كلمات التشجيع التي أرسلها لي الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، إنني أشعر بحبكم ودعمكم وهذا يعني العالم بالنسبة لي".وتأتي الإلغاءات بعد أقل من 3 أشهر من اضطرار سيلين ديون على تأجيل عروضها الغنائية في مسرح ريزورتس وورلد الجديد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مرة أخرى، بسبب "تقلصات عضلية شديدة ومستمرة".وكانت سيلين ديون أكملت بالفعل إحياء 52 عرضا موسيقيا من الجولة، قبل أن يغلق الوباء العالم مرة أخرى في مارس 2020.ومع انفتاح العالم ببطء ولكن بثبات مرة أخرى، كانت ديون تأمل في العودة إلى مسارها، لكن تعافيها كان بطيئا.
https://arabic.sputniknews.com/20200412/سيلين-ديون-تغير-كلمات-أغنيتها-الشهيرة-لفيلم-تيتانيك-لتلائم-كورونا-1045144421.html
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مجتمع, منوعات

سيلين ديون تضطر لإلغاء حفلاتها الغنائية بسبب ظروفها الصحية ‏وتعافيها البطيء

11:23 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / ALICE CHICHEالمغنية الكندية، سيلين ديون
المغنية الكندية، سيلين ديون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
المغنية الكندية، سيلين ديون
© AFP 2021 / ALICE CHICHE
تابعنا عبر
أُجبرت نجمة الغناء الكندية، سيلين ديون، على إلغاء حفلاتها الغنائية المتبقية في أمريكا الشمالية، ضمن ‏من جولتها العالمية، بسبب ظروفها الصحية.‏
وقالت ديون (53 عاما) في بيان رسمي، أمس السبت، إنها قررت إلغاء عروضها الغنائية بسبب التعافي البطيء من "التشنجات العضلية الشديدة والمستمرة".
وأشارت إلى أن العروض التي تمت إعادة جدولتها مسبقًا في الفترة من 9 مارس/ آذار إلى 22 نيسان/ أبريل المقبلين، والبالغ عددها 16 حفلة قد تم إلغاؤها.
وقالت: "كنت أتمنى حقا أن أكون على ما يرام الآن، لكني أفترض أنني يجب أن أتحلى أكثر بالصبر وأتبع النظام الذي يصفه أطبائي".
الفنانة سيلين ديون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2020
سيلين ديون تغير كلمات أغنيتها الشهيرة لفيلم "تيتانيك" لتلائم كورونا
12 أبريل 2020, 09:08 GMT
وتابعت صاحبة الأغنية الشهيرة "My Heart will Go On"، من فيلم "تيتانيك": "سأكون سعيدة للغاية للعودة إلى صحتي على أكمل وجه، وكذلك تجاوزنا جميعا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى، وفي غضون ذلك تأثرت للغاية بكل كلمات التشجيع التي أرسلها لي الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، إنني أشعر بحبكم ودعمكم وهذا يعني العالم بالنسبة لي".
وتأتي الإلغاءات بعد أقل من 3 أشهر من اضطرار سيلين ديون على تأجيل عروضها الغنائية في مسرح ريزورتس وورلد الجديد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مرة أخرى، بسبب "تقلصات عضلية شديدة ومستمرة".
وكانت سيلين ديون أكملت بالفعل إحياء 52 عرضا موسيقيا من الجولة، قبل أن يغلق الوباء العالم مرة أخرى في مارس 2020.
ومع انفتاح العالم ببطء ولكن بثبات مرة أخرى، كانت ديون تأمل في العودة إلى مسارها، لكن تعافيها كان بطيئا.
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