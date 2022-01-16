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شهود عيان لسبوتنيك: اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
شهود عيان لسبوتنيك: اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية
وقعت اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تسببت في إغلاق أحد الطرق الرئيسية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:57+0000
2022-01-16T16:57+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال شهود عيان، لوكالة سبوتنيك، إن مجموعات مسلحة من جهاز الردع من جانب وكتيبة النواصي من جانب آخر اشتبكت على طريق الشط بمحيط ميناء طرابلس، بسبب خلاف على توزيع سيارات عسكرية وصلت مؤخرًا إلى الميناء.وأوضح الشهود أن تبادلا لإطلاق النار بين المجموعتين المسلحتين وقع إثر مشادة بين مجموعة من جهاز الردع دخلت إلى ميناء طرابلس ومجموعة أخرى من كتيبة النواصي، وأدى إلى إغلاق طريق الشط لوقت قصير قبل أن يعاد فتحه فور توقف الاشتباكات.وقالت مصادر لوكالة سبوتنيك، إن "جهاز الردع يرغب في تسلم مسؤولية تأمين ميناء طرابلس، بدلًا من كتيبة النواصي التي تتولى تأمينه حاليًا، وكلتا المجموعتين تابعتان لوزارة الداخلية الليبية".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً.ويصر المجتمع الدولي والبعثة الأممية، على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

شهود عيان لسبوتنيك: اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية

16:57 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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وقعت اشتباكات بالرصاص بين مجموعات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تسببت في إغلاق أحد الطرق الرئيسية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال شهود عيان، لوكالة سبوتنيك، إن مجموعات مسلحة من جهاز الردع من جانب وكتيبة النواصي من جانب آخر اشتبكت على طريق الشط بمحيط ميناء طرابلس، بسبب خلاف على توزيع سيارات عسكرية وصلت مؤخرًا إلى الميناء.
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وأوضح الشهود أن تبادلا لإطلاق النار بين المجموعتين المسلحتين وقع إثر مشادة بين مجموعة من جهاز الردع دخلت إلى ميناء طرابلس ومجموعة أخرى من كتيبة النواصي، وأدى إلى إغلاق طريق الشط لوقت قصير قبل أن يعاد فتحه فور توقف الاشتباكات.

وقالت مصادر لوكالة سبوتنيك، إن "جهاز الردع يرغب في تسلم مسؤولية تأمين ميناء طرابلس، بدلًا من كتيبة النواصي التي تتولى تأمينه حاليًا، وكلتا المجموعتين تابعتان لوزارة الداخلية الليبية".

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً.

ويصر المجتمع الدولي والبعثة الأممية، على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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