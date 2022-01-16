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شوارع إسرائيل تتحول إلى أنهار بسبب هطول الأمطار.. صور وفيديو
شوارع إسرائيل تتحول إلى أنهار بسبب هطول الأمطار.. صور وفيديو
نشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور تكشف تحول كثير من شوارع إسرائيل إلى أنهار بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلاد. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T08:43+0000
2022-01-16T08:43+0000
العالم العربي
إسرائيل
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ووثقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، في شريط فيديو لها، تحول أحد شوارع مستوطنة بتكاح تكفا إلى ما يشبه النهر، وركوب أحد سكان المستوطنة قاربا، وتجوله به في أركان المنطقة.وأفادت الصحيفة بأنه تم توثيق سيارات في مدينة القدس المحتلة وهي تحت المياه، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة على البلاد، منذ ساعات أمس السبت.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مركز الإطفاء والإنقاذ في البلاد يقوم منذ ساعات الصباح الباكر بعمليات إنقاذ مستمرة لمواطنين عالقين داخل سيارتهم، نتيجة لتوقف هذه السيارات في الشوارع بسبب غزارة الأمطار، وتحول بعض الأماكن إلى "برك".وأشار الموقع العبري "مفزاك لايف" إلى أن جبل الشيخ، شمالي البلاد، قد تحولت قمته إلى ثلوج كثيفة، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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العالم العربي, إسرائيل

شوارع إسرائيل تتحول إلى أنهار بسبب هطول الأمطار.. صور وفيديو

08:43 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZأمطار غزيرة في نتانيا، إسرائيل 20 نوفمبر 2020
أمطار غزيرة في نتانيا، إسرائيل 20 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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نشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور تكشف تحول كثير من شوارع إسرائيل إلى أنهار بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.
ووثقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، في شريط فيديو لها، تحول أحد شوارع مستوطنة بتكاح تكفا إلى ما يشبه النهر، وركوب أحد سكان المستوطنة قاربا، وتجوله به في أركان المنطقة.
وأفادت الصحيفة بأنه تم توثيق سيارات في مدينة القدس المحتلة وهي تحت المياه، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة على البلاد، منذ ساعات أمس السبت.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مركز الإطفاء والإنقاذ في البلاد يقوم منذ ساعات الصباح الباكر بعمليات إنقاذ مستمرة لمواطنين عالقين داخل سيارتهم، نتيجة لتوقف هذه السيارات في الشوارع بسبب غزارة الأمطار، وتحول بعض الأماكن إلى "برك".
وأشار الموقع العبري "مفزاك لايف" إلى أن جبل الشيخ، شمالي البلاد، قد تحولت قمته إلى ثلوج كثيفة، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة.
للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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