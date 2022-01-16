شوارع إسرائيل تتحول إلى أنهار بسبب هطول الأمطار.. صور وفيديو
© AFP 2021 / JACK GUEZأمطار غزيرة في نتانيا، إسرائيل 20 نوفمبر 2020
© AFP 2021 / JACK GUEZ
نشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، لقطات فيديو وصور تكشف تحول كثير من شوارع إسرائيل إلى أنهار بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.
ووثقت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، في شريط فيديو لها، تحول أحد شوارع مستوطنة بتكاح تكفا إلى ما يشبه النهر، وركوب أحد سكان المستوطنة قاربا، وتجوله به في أركان المنطقة.
כתוצאה מהגשמים: בשכונת עמישב שבפתח תקווה הרחוב הפך לנהר ותושב תועד משיט קיאק, בכפר קאסם חולצו שניים מרכב, בכפר עקב שבמזרח ירושלים תועדו מכוניות מתחת למים pic.twitter.com/rqfIN8aKwc— ynet עדכוני (@ynetalerts) January 16, 2022
وأفادت الصحيفة بأنه تم توثيق سيارات في مدينة القدس المحتلة وهي تحت المياه، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة على البلاد، منذ ساعات أمس السبت.
לוד: מספר בתים בשכונת נווה ירק בעיר פונו עקב הצפותhttps://t.co/6w5YvJrw6W pic.twitter.com/22trjEAXgy— MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) January 16, 2022
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مركز الإطفاء والإنقاذ في البلاد يقوم منذ ساعات الصباح الباكر بعمليات إنقاذ مستمرة لمواطنين عالقين داخل سيارتهم، نتيجة لتوقف هذه السيارات في الشوارع بسبب غزارة الأمطار، وتحول بعض الأماكن إلى "برك".
תחזית מזג האוויר: גשום וקר ברוב חלקי הארץ, שלג בחרמוןhttps://t.co/zpmkJDYNRl pic.twitter.com/lcIvOAsMJh— MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) January 16, 2022
وأشار الموقع العبري "مفزاك لايف" إلى أن جبل الشيخ، شمالي البلاد، قد تحولت قمته إلى ثلوج كثيفة، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة.
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