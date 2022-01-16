صحيفة: زيارة وزير الخارجية الأردنية إلى واشنطن قد تسهم بتخفيف وطأة "قانون قيصر"

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر أردنية، أن زيارة زيارة الصفدي تستهدف في أحد جوانبها إلى البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن في المزيد من المبادرات الأمريكية الخاصة بمشاريع "التعافي المبكر" السورية لتخفيف الضغوطات المعيشية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحصار الأميركي المفروض عليه.ويأتي ذلك، بحسب الصحيفة بعد أن قطعت العلاقات السورية الأردنية شوطا ملموساً في تطورها على خلفية المكالمة الهاتفية بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني في 3 أيلول الماضي. وتوقعت المصادر أن تحقق الزيارة مزيدا من الإختراقات الأردنية السورية في الملفين الإقتصادي والسياسي، وحصول عمان على إستثناءات جديدة من "قانون قيصر" تخص علاقتها مع دمشق.وتجدر الإشارة إلى أن "قانون قيصر"، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في كانون الأول/ديسمبر 2019، يستهدف الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل إلى الحكومة السورية.ويشمل القانون عددا من الصناعات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة وغيرها.
كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أن زيارة وزير خارجية الأردن إلى واشنطن قد تسهم في تخفيف وطأة "قانون قيصر".
وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر أردنية، أن زيارة زيارة الصفدي تستهدف في أحد جوانبها إلى البحث مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن في المزيد من المبادرات الأمريكية الخاصة بمشاريع "التعافي المبكر" السورية لتخفيف الضغوطات المعيشية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحصار الأميركي المفروض عليه.
ويأتي ذلك، بحسب الصحيفة بعد أن قطعت العلاقات السورية الأردنية شوطا ملموساً في تطورها على خلفية المكالمة الهاتفية بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني في 3 أيلول الماضي.
وتوقعت المصادر أن تحقق الزيارة مزيدا من الإختراقات الأردنية السورية في الملفين الإقتصادي والسياسي، وحصول عمان على إستثناءات جديدة من "قانون قيصر" تخص علاقتها مع دمشق.