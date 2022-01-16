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https://arabic.sputniknews.com/20220116/صحيفة-صينية-تتحدث-عن-قاتل-غامض-قادم-من-روسيا-1056258118.html
صحيفة صينية تتحدث عن "قاتل غامض" قادم من روسيا
صحيفة صينية تتحدث عن "قاتل غامض" قادم من روسيا
نشرت صحيفة "Sohu" الصينية مقالا مطولا حول طائرة "MiG-31" المقاتلة الروسية، مؤكدة أنها مركبة قتالية ذات قدرات فريدة. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T07:33+0000
2022-01-16T07:33+0000
روسيا
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كما يشير مؤلف المقال، إلى أن طراز "MiG-31" وطراز"MiG-29" هما أشهر المركبات القتالية الروسية، التي أثبتت كفاءة عالية في الميدان.وجاء في المقال: "ولادة "MiG-31" ترجع إلى حد كبير إلى حجم أراضي الاتحاد السوفيتي. وبسبب اتساع البلاد خلال الحقبة السوفيتية، فقد كانت بحاجة إلى جهاز اعتراض سريع لحماية الحدود".وفقًا للمؤلف، تعد "MiG-31" حاليًا واحدة من أكثر المقاتلات استخدامًا في الجيش الروسي. في الوقت نفسه، تطور روسيا مقاتلة اعتراضية أسرع من الصوت لتحل محل "MiG-31"، والمعروفة أيضًا باسم "MiG-41".تجدر الإشارة إلى أن "MiG-31" ليست قادرة على أداء مهامها المعتادة بفعالية فحسب، بل يمكنها أيضًا استخدام أسلحة جديدة، ومن الأمثلة الحية على ذلك التعديل الأخير لحمل صاروخ "Dagger" فرط الصوتي.وفقًا لمراجع "Sohu"، تتمتع "MiG-31" بخصائصها الفريدة، والتي بفضلها لا تزال "قاتلاً غامضًا"، يؤدي ظهوره في السماء إلى "إثارة الرعب في العدو".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الدفاع-الروسية-تعلن-تشكيل-أول-فوج-من-مقاتلات-ميغ-31-مزودة-بصواريخ-كينجال--1054409167.html
https://arabic.sputniknews.com/20211219/-مجلة-صينية-المقاتلة-السوفيتية-ميغ-15-تتفوق-على-الطائرة-الأمريكية-إف-86-1054328749.html
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روسيا

صحيفة صينية تتحدث عن "قاتل غامض" قادم من روسيا

07:33 GMT 16.01.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت صحيفة "Sohu" الصينية مقالا مطولا حول طائرة "MiG-31" المقاتلة الروسية، مؤكدة أنها مركبة قتالية ذات قدرات فريدة.
كما يشير مؤلف المقال، إلى أن طراز "MiG-31" وطراز"MiG-29" هما أشهر المركبات القتالية الروسية، التي أثبتت كفاءة عالية في الميدان.
وجاء في المقال: "ولادة "MiG-31" ترجع إلى حد كبير إلى حجم أراضي الاتحاد السوفيتي. وبسبب اتساع البلاد خلال الحقبة السوفيتية، فقد كانت بحاجة إلى جهاز اعتراض سريع لحماية الحدود".
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الدفاع الروسية تعلن تشكيل أول فوج من مقاتلات "ميغ-31" مزودة بصواريخ "كينجال"
21 ديسمبر 2021, 13:07 GMT
وفقًا للمؤلف، تعد "MiG-31" حاليًا واحدة من أكثر المقاتلات استخدامًا في الجيش الروسي. في الوقت نفسه، تطور روسيا مقاتلة اعتراضية أسرع من الصوت لتحل محل "MiG-31"، والمعروفة أيضًا باسم "MiG-41".
تجدر الإشارة إلى أن "MiG-31" ليست قادرة على أداء مهامها المعتادة بفعالية فحسب، بل يمكنها أيضًا استخدام أسلحة جديدة، ومن الأمثلة الحية على ذلك التعديل الأخير لحمل صاروخ "Dagger" فرط الصوتي.
مقاتلة قاذفة ميغ-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
مجلة صينية: المقاتلة السوفيتية "ميغ-15" تتفوق على الطائرة الأمريكية "إف-86"
19 ديسمبر 2021, 09:30 GMT
وفقًا لمراجع "Sohu"، تتمتع "MiG-31" بخصائصها الفريدة، والتي بفضلها لا تزال "قاتلاً غامضًا"، يؤدي ظهوره في السماء إلى "إثارة الرعب في العدو".
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