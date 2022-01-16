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ضاحي خلفان يعلق على خاتم ظهر في إصبع عبد الملك الحوثي... صور
ضاحي خلفان يعلق على خاتم ظهر في إصبع عبد الملك الحوثي... صور
علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على صورة لعبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، ظهر فيها وفي إصبعه خاتم. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T15:07+0000
2022-01-16T15:07+0000
العالم العربي
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وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر "هذا الوليد الناعم لايصلح لحكم اليمن الخشن.. صدقوني.. وليد.. شوف الخاتم في صبيعاته.. باين على عبدالملك أنه فارط.. ما يصلح والله لليمن".وتابع خلفان في تغريدة لاحقة: "المفروض يستسلم الحوثي.. لأن الجاي.. ليس لصالحه.. التعقل زين.. خلاص هو عاش دور الرئيس الذي لا تريده الناس.. وكفى.. تعيين إيران لعبدالملك الحوثي...تعيين مرفوض يمنيا.. ولذلك من مصلحته التفكير مرتين في الأمر".واقترح خلفان على عبد الملك السفر والإقامة في مدينة قم والانخراط في التعليم حتى يحصل على درجة "آية الله"، ثم يرشح نفسه لمنصب "مرشد إيران".وكان التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله"، بعمليات جوية نفذها بمحافظتي مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.وقال التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 64 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب (شرق العاصمة اليمنية)، والبيضاء وسط البلاد".وكثف التحالف العربي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.
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العالم العربي

ضاحي خلفان يعلق على خاتم ظهر في إصبع عبد الملك الحوثي... صور

15:07 GMT 16.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على صورة لعبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، ظهر فيها وفي إصبعه خاتم.
وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر "هذا الوليد الناعم لايصلح لحكم اليمن الخشن.. صدقوني.. وليد.. شوف الخاتم في صبيعاته.. باين على عبدالملك أنه فارط.. ما يصلح والله لليمن".
وتابع خلفان في تغريدة لاحقة: "المفروض يستسلم الحوثي.. لأن الجاي.. ليس لصالحه.. التعقل زين.. خلاص هو عاش دور الرئيس الذي لا تريده الناس.. وكفى.. تعيين إيران لعبدالملك الحوثي...تعيين مرفوض يمنيا.. ولذلك من مصلحته التفكير مرتين في الأمر".
واقترح خلفان على عبد الملك السفر والإقامة في مدينة قم والانخراط في التعليم حتى يحصل على درجة "آية الله"، ثم يرشح نفسه لمنصب "مرشد إيران".
وكان التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل 280 مسلحا من جماعة "أنصار الله"، بعمليات جوية نفذها بمحافظتي مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وقال التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 64 عملية استهداف ضد ميلشيا الحوثي في مأرب (شرق العاصمة اليمنية)، والبيضاء وسط البلاد".
وكثف التحالف العربي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.
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